Arte, teatro e musica: ecco gli appuntamenti della settimana di Real Collegio Estate

lunedì, 27 luglio 2020, 17:22

Un calendario ricco di eventi per The lands of Giacomo Puccini, ovvero Lucca e tutto il suo territorio, per vivere ogni giorno un'esperienza indimenticabile accanto alle le bellezze del capoluogo toscano, dai monti della Garfagnana, scendendo per la Valle del Serchio fino alla Piana di Lucca per arrivare al mare...

lunedì, 27 luglio 2020, 17:20

Una piazza San Martino al massimo possibile della sua capienza, tenuto conto delle norme sul distanziamento sociale imposte dall’emergenza Covid-19, ha accolto ieri sera – domenica 26 luglio – il gran gala lirico pucciniano

lunedì, 27 luglio 2020, 14:27

L'Associazione Musicale Sui Passi di Puccini ha organizzato, domenica 26 luglio nella chiesa di S. Jacopo Apostolo a S. Macario in Piano nell'ambito della prima rassegna estiva, un concerto ricco di emozioni e di grande livello musicale

lunedì, 27 luglio 2020, 13:14

Una manifestazione semplice, rivolta ad un pubblico giovanile e con tanta musica dal vivo. Già il titolo "InMusicaLIGHT" dice tutto: un ritorno alla leggerezza e un segnale di ripartenza a prescindere dai mesi di lockdown

lunedì, 27 luglio 2020, 08:25

La sesta edizione del Lucca Teatro Festival - "Che cosa sono le nuvole?", prosegue ad animare le serate estive delle famiglie lucchese con quasi uno spettacolo ogni sera

domenica, 26 luglio 2020, 11:42

Il pianista Andrea Lucchesini e gli Improvvisi per pianoforte op.90 D899 di Franz Schubert saranno i protagonisti del prossimo concerto di Lucca Classica Music Festival che si terrà lunedì 27, alle 21:15, nella chiesa di S. Francesco