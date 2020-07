Assegnate le due nuove borse di studio della Fondazione Ragghianti

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 31 luglio 2020, 11:06

Dal 2017, fondata da Lucia Pacini, è presente a Lucca l'Associazione culturale "QuattroquArti", un importante riferimento didattico, artistico e musicale per il territorio lucchese, ma soprattutto un luogo di incontro e di aggregazione per tanti giovani e non solo

giovedì, 30 luglio 2020, 19:22

Francesco Maria Bovenzi una eccellenza nel mondo della medicina e in modo più specifico della cardiologia, insegna alla scuola di specializzazione di malattie cardiovascolari dell’Università di Pisa ed è presidente emerito dell’associazione nazionale dei medici cardiologi ospedalieri, oltre a essere l’anima di CardioLucca

mercoledì, 29 luglio 2020, 18:47

Sopralluogo all'interno del locale di via Fillungo della soprintendente Angela Acordon. Ora sarà la volta degli ex arredi custoditi dalla società ex affittuaria

mercoledì, 29 luglio 2020, 17:58

Il direttore d’orchestra Antonio Pappano questa mattina dopo aver ricevuto il premio Lucca Classica 2020 nel corso della cerimonia che si è tenuta nel complesso di San Micheletto ha visitato la casa natale del Maestro Puccini

mercoledì, 29 luglio 2020, 14:26

Il Premio Lucca Classica 2020 lo hanno conferito ad Antonio Pappano, il direttore musicale dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia e della Royal Opera House

mercoledì, 29 luglio 2020, 14:12

Questa mattina l’Associazione Talea e Fridays For Future Lucca hanno donato alla Biblioteca Civica Agorà una selezione di 33 libri su temi climatici e ambientali. Ad accoglierli oltre al personale della Biblioteca, gli assessori alla cultura e all’ambiente Stefano Ragghianti e Francesco Raspini