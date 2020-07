Cultura e spettacolo



Beck sul palco del Summer il 27 giugno 2021

lunedì, 6 luglio 2020, 19:53

I fans Italiani di Beck possono tirare un sospiro di sollievo: i tre concerti che quest’estate dovevano segnare il ritorno in Italia dell’Artista Californiano dopo 15 anni non verranno cancellati ma sono stati riprogrammati al 2021.

Beck sarà in Italia nell’ultimo week-end di giugno 2021 per esibirsi in 3 location incredibilmente suggestive: il Vittoriale di Gardone Riviera, la Cavea Auditorium a Roma e Piazza Napoleone per il Lucca Summer Festival. I biglietti già in possesso ai fans rimarranno validi per il 2021, per gli altri c’è ancora la possibilità di acquistarli sul circuito Ticketone a partire da oggi. Maggiori informazioni sono consultabili su www.luccasummerfestival.it e www.ticketone.it

Venerdì 25 GIUGNO TEATRO DEL VITTORIALE | GARDONE RIVIERA (BS )

Sabato 26 GIUGNO CAVEA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA | ROMA

Domenica 27 GIUGNO PIAZZA NAPOLEONE | LUCCA SUMMER FESTIVAL

TUTTI I BIGLIETTI GIA’ VENDUTI RIMARRANNO VALIDI PER IL PROSSIMO ANNO