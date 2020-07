(C)anti-contagio: l'armonia contro la pandemia. Serata canora al Real Collegio

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 22 luglio 2020, 18:35

Si svolgerà dal 27 luglio all'11 agosto, presso la Chiesetta di San Benedetto in Gottella (Confraternita dei Legnaioli) in piazza Bernardini a Lucca, la personale dell'artista Zeno Travegan.La mostra, intitolata "Silenzio...la voce dei pesci!" spaziera' attraverso un excursus generale della produzione dell'artista da qualche anno residente a Lucca

mercoledì, 22 luglio 2020, 16:47

Il festival di Musica Classica Virtuoso & Belcanto, nella sua speciale Edizione Connected 2020 procede con successo, con lezioni tenute online sulla piattaforma mfclassrooms da maestri divisi fra la costa orientale degli USA, Germania, Olanda, Francia, Austria, Ungheria, Finlandia, Spagna e Italia, e studenti diffusi in tutto il globo e...

mercoledì, 22 luglio 2020, 12:23

L'Orto botanico di Lucca non "contenitore" del Festival della sintesi, ma vero e proprio protagonista della settimana di eventi dedicati alle brevità intelligenti

martedì, 21 luglio 2020, 18:46

Alessandro Carbonare, primo clarinetto dell'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, solista internazionale e storico collaboratore di Claudio Abbado, torna al Lucca Classica Music Festival con il suo Clarinet Trio, che lo vede affiancato da Giuseppe Muscogiori e Luca Cipriano

martedì, 21 luglio 2020, 14:31

La rassegna “Piazza del Giglio” prosegue giovedì 23 luglio (ore 21) con Biancaneve, spettacolo cult del Teatro Del Carretto: rappresentato in tutto il mondo, ha travalicato barriere linguistiche e culturali emozionando bambini e adulti

sabato, 18 luglio 2020, 12:55

Sabato 25 luglio alle ore 21,30, presso la Sala della Musica e della Cultura de "Il Pinturicchio", situato in via Borgo Giannotti, 42 - Via Batoni, 127 – Lucca si terrà il primo Concerto del Tour 2020 del cantante Daniele Barsotti, dal titolo "Musica delle mie Brame", tour che nel...