Cultura e spettacolo



FLAM attività estive: Canto degli Alberi e Musica in Cattedrale

venerdì, 10 luglio 2020, 19:18

Il programma della FLAM- Federazione Lucchese delle Associazioni Musicali per il 2020 si concentra totalmente su due anniversari: i 950 anni dalla Dedicazione della Cattedrale di San Martino con la Rassegna “Musica in Cattedrale”; i 200 anni dalla Fondazione dell’ Orto Botanico con la Rassegna “Il Canto degli Alberi”.

L’emergenza Covid 19 ha poi determinato una completa revisione dei programmi e delle date.

Siamo oggi lieti di comunicare le date dei concerti relative alle due rassegne.

Ormai da decenni l’Orto botanico di Lucca nel periodo estivo ospita dei concerti. Parliamo ad esempio della gloriosa Estate Musicale Lucchese, come di altre iniziative che hanno coinvolto nel tempo anche musicisti di livello internazionale. Nell’ultimo ventennio, il Comune di Lucca ha voluto confermare questa tradizione, aprendola alla partecipazione di varie associazioni e negli ultimi 5 anni ha affidato l’organizzazione della stessa alla FLAM. La rassegna rientra anche tra le proposte del progetto “Il Settecento Musicale a Lucca” di cui Flam fa parte assieme ad altre associazioni ed il programma dei concerti comprende tutta una serie di elementi, tematiche ed autori che hanno riferimenti precisi nel XVIII secolo.

Così dal Pianoforte al clavicembalo a tutta una serie di altri strumenti, il cartellone di quest’anno ci porterà ad incontrarci con tanta buona musica, che si abbina splendidamente all’incanto del giardino botanico

E’ necessaria la prenotazione ed i posti saranno forzatamente limitati nel numero a causa del rispetto delle distanze.

Per i suoi progetti e le iniziative che realizza nel nostro territorio Flam ringrazia oltre al Comune di Lucca anche le Fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca e Banca del Monte di Lucca, da sempre suoi partners sostenitori.

Canto degli Alberi 2020

………………………………………………..

Venerdi 17 Luglio

Duo Pianistico CHIARA NICORA-FERDINANDO BAROFFIO

Musiche di Beethoven, Cheminade, Czerny

Martedi 21 Luglio

L’eco del Vesuvio: una storia della canzone napoletana

Stefano Albarello voce e chitarra

Venerdi 24 Luglio

Gaia Federica Caporiccio (pianoforte)

Musiche di Mozart, Sgambati, Chopin, Ravel

Martedi 4 Agosto

Tommaso Nicoli (clavicembalo)

Musiche di Marchand, Couperin, Bach, Fischer

Martedi 25 Agosto

Forme e strumenti del barocco strumentale

Linda Severi Michele Orsi oboi flauti diritti

Francesca Mascolo clavicembalo

Musiche di Francesco Geminiani, Vivaldi e Marcello

Venerdi 28 Agosto

Duetti Mozartiani

Serata a cura di Musicalia

Venerdi 11 Settembre

La voce del vento: itinerario poetico musicale

Duo Timbralia

Michela Aliberti, Michele Orsi

Martedi 15 Settembre

Musica ed emozioni nel ‘700

Serata a cura di Musicalia

https://ortobotanicodilucca.it/

www.turismo.lucca.it

www.padlet.com/museilucca/museilucca

Ingresso all’Orto Botanico Euro 3,00

L’accesso al concerto è consentito su prenotazione

e fino ad esaurimento dei posti

Prenotazioni

Piattaforma Vivaticket https://vivatichet.com/

Oppure

Bilglietteria dell’Orto Botanico biglietteria@ortobotanicodilucca.it

Tel. +39 0583 950596

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

Musica in Cattedrale

……………………………………………………………………………

La rassegna è nata tre anni fa mettendo assieme i concerti che già venivano da molti anni realizzati da Flam con altri, che normalmente avvenivano in Cattedrale e che vedevano la partecipazione di cori e anche orchestre provenienti dall’estero, in particolare da U.S.A. e Gran Bretagna. Ad essi si abbinavano così quei concerti d’organo che vedevano la partecipazione dei più prestigiosi organisti europei. Il programma di quest’anno è stato rimodulato: alcuni concerti sono stati annullati a causa dell’emergenza Covid19, così come sono stati sostituiti alcuni artisti provenienti da altre nazioni che hanno chiesto di poter rinviare la loro presenza al 2021 vista l’incertezza che a lungo ha caratterizzato l’emergenza in modo diverso nelle rispettive nazioni.

I concerti sono tutti ad ingresso libero. Per partecipare è necessario però prenotarsi presso il numero 347 9692694. Il concerto del 30 Agosto si svolgerà alle ore 18,30, mentre tutti gli altri saranno alle ore 21,00

31 Luglio ore 21,00

Jean Christophe Geiser (Lausanne)

30 Agosto ore 18,30

Giulia Biagetti (Lucca)

20 settembre 0re 21,00

Inge Beck (Copenhagen)

27 Settembre ore 21,00

Mario Ciferri (Porto San Giorgio)

8 Ottobre ore 21,00

Franz Hauk (Ingolstadt)

20 ottobre ore 21,00

Bjorn o’ Wjede (Potsdam)

25 Ottobre ore 21,00

Enrico Barsanti (Lucca)

……………………………………………………………………………………………………..