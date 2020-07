Cultura e spettacolo



Il Comandante Mark si colora a Lucca

lunedì, 13 luglio 2020, 12:27

Dopo l'annuncio che Lucca Comics si farà sia pure in forma ridotta, un'altra notizia positiva per gli amanti del fumetto: sono in edicola le avventure per la prima volta a colori del Comandante Mark, il mitico patriota che combatteva contro gli inglesi durante la guerra d'indipendenza delle colonie americane, creato dalla altrettanto mitica casa editrice EsseGesse. Al progetto partecipa come colorista anche un giovane disegnatore lucchese, Marco Di Grazia, già noto aver realizzato il poster dell'Alamo Comicon e che nel 2017 aveva esposto i suoi lavori in una mostra monografica alla Buca di S. Antonio durante Lucca Comics & Games.

I nuovi albi del comandante Mark, che contengono la cronologia integrale delle sue avventure, sono in edicola ogni martedì, in abbinamento con la Gazzetta dello Sport. La collana è realizzata da IF Idea Partners a cura di Gianni Bono, in collaborazione con GFB Comics.