Il direttore d’orchestra Antonio Pappano in visita al Puccini Museum

mercoledì, 29 luglio 2020, 18:47

Sopralluogo all'interno del locale di via Fillungo della soprintendente Angela Acordon. Ora sarà la volta degli ex arredi custoditi dalla società ex affittuaria

mercoledì, 29 luglio 2020, 14:26

Il Premio Lucca Classica 2020 lo hanno conferito ad Antonio Pappano, il direttore musicale dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia e della Royal Opera House

mercoledì, 29 luglio 2020, 14:12

Questa mattina l’Associazione Talea e Fridays For Future Lucca hanno donato alla Biblioteca Civica Agorà una selezione di 33 libri su temi climatici e ambientali. Ad accoglierli oltre al personale della Biblioteca, gli assessori alla cultura e all’ambiente Stefano Ragghianti e Francesco Raspini

mercoledì, 29 luglio 2020, 12:56

“Piazza del Giglio” prosegue con due spettacoli per bambini e famiglie: Il drago dalle sette teste (giovedì 9 luglio, ore 21) e Momenti d’opera: La bohème (venerdì 10 luglio ore 21)

martedì, 28 luglio 2020, 19:26

martedì, 28 luglio 2020, 13:51

Dopo il grande successo della prima serata con l'omaggio a Ungaretti, proseguono gli appuntamenti del Festival della sintesi all'Orto botanico di Lucca. Cinema e televisione saranno i protagonisti delle serate di mercoledì 29 e giovedì 30 luglio (alle 21.15) dedicate a due grandi personaggi dello spettacolo: Alberto Sordi e Renzo...