Il Festival Internazionale Virtuoso & Belcanto ha i primi vincitori

mercoledì, 22 luglio 2020, 18:35

Si svolgerà dal 27 luglio all'11 agosto, presso la Chiesetta di San Benedetto in Gottella (Confraternita dei Legnaioli) in piazza Bernardini a Lucca, la personale dell'artista Zeno Travegan.La mostra, intitolata "Silenzio...la voce dei pesci!" spaziera' attraverso un excursus generale della produzione dell'artista da qualche anno residente a Lucca

mercoledì, 22 luglio 2020, 12:23

L'Orto botanico di Lucca non "contenitore" del Festival della sintesi, ma vero e proprio protagonista della settimana di eventi dedicati alle brevità intelligenti

martedì, 21 luglio 2020, 18:46

Alessandro Carbonare, primo clarinetto dell'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, solista internazionale e storico collaboratore di Claudio Abbado, torna al Lucca Classica Music Festival con il suo Clarinet Trio, che lo vede affiancato da Giuseppe Muscogiori e Luca Cipriano

martedì, 21 luglio 2020, 14:31

La rassegna “Piazza del Giglio” prosegue giovedì 23 luglio (ore 21) con Biancaneve, spettacolo cult del Teatro Del Carretto: rappresentato in tutto il mondo, ha travalicato barriere linguistiche e culturali emozionando bambini e adulti

sabato, 18 luglio 2020, 12:55

Sabato 25 luglio alle ore 21,30, presso la Sala della Musica e della Cultura de "Il Pinturicchio", situato in via Borgo Giannotti, 42 - Via Batoni, 127 – Lucca si terrà il primo Concerto del Tour 2020 del cantante Daniele Barsotti, dal titolo "Musica delle mie Brame", tour che nel...

venerdì, 17 luglio 2020, 17:46

Prosegue la versione estiva del festival. Giovedì 23 luglio appuntamento con "La Gabbianella e il gatto". Sabato 25 luglio con "Tandem" con Lucarelli e la comicità di Cesca. Ingresso gratuito