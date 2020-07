Cultura e spettacolo



Le migliori 28 rock band Toscane al Pinturicchio di Lucca per Sanremo Rock

giovedì, 16 luglio 2020, 16:16

Due giornate intense dedicate al migliore rock toscano per il 33° Sanremo Rock & Trend Festival. Sabato 18 luglio e domenica 19 luglio il più longevo e ambito concorso per rocker emergenti torna al Centro Commerciale Pinturicchio di Lucca, presso la Sala della Musica e della Cultura per quattro gironi di finali regionali che selezionerà le migliori band della Toscana. L'appuntamento è organizzato tenendo in considerazione tutte le modalità di prevenzione al Coronavirus indicate dal Ministero.

Anche questo secondo girone vedrà sul palco ben 28 artisti o bands, che si "sfideranno" rigorosamente dal vivo per conquistare i 10 posti in palio per le finali nazionali.

A partire dalle ore 15 vedremo dunque sul palco del 18 luglio: Piaggio Soul,Maudites Dames, Relazioni Parallele, Classe 99, Kings, Room6, Dudes, Two Of Spades, Il Circolo dei Baccanali, Alessio D'agostino, Quièn Sabe, Manila ( ex Memento).

Protagonisti del 19 luglio dalle ore 15 saranno invece:En Dhyana, Dazzle, Frammenti, Casamatta, Broken Backs, Bestianera, La Gravità, Humanoira, IO, Virginia e il lupo, Reel Tape, Nicola Mazzanti - Il Bicchiere, Snei Ap, Sitar, Meceta.

Tutte le esibizioni saranno valutate da una giuria composta da addetti ai lavori del settore musicale. Tra questi sono annunciati: Emanuela Gennai, conduttrice di spettacoli; Roberto Borelli, cantante; Paolo Mandoli, giornalista e organizzatore di eventi, Catia F. Fabbri, presidente di B.M. Music e organizzatrice di eventi musicali; Forzosi Vincenzo, chitarrista.



Al termine di ciascuna giornata, conosceremo i nomi delle band che potranno accedere direttamente alle finali nazionali del Festival al Teatro Ariston di Sanremo il prossimo mese di settembre.

33° Sanremo Rock & Trend Festivalgirone finali regionali ToscanaSabato 18 luglio e Domenica 19 luglio, ore 15Centro Commerciale Pinturicchio, via Borgo Giannotti 42, 55100 LuccaInfo: mt.infomusic@gmail.com

Gli eventi sono ad ingresso libero.

Partecipare a Sanremo Rock è semplice: basta accedere al sito web ufficiale www.sanremorock.it e inviare via e-mail dall'apposita casella il materiale richiesto audio/video. Contestualmente è possibile inoltre iscriversi al bando "Parole Rock" per autori under 35 e al bando "Nuovi Brani Rock" per interpreti ed esecutori under 35, sostenuto da NUOVOIMAIE.Per informazioni: info@sanremorock.it, ufficiocasting@sanremorock.it , tel. +39 327 423 7725.

Sanremo Rock & Trend Festival è il più ambito e longevo contest nazionale per artisti rock. Nato negli Anni '80, Sanremo Rock è un brand storico che ha portato al successo moltissimi Big di oggi. A partire dal 1987 vi hanno gareggiato, ancora giovanissimi e sconosciuti, artisti come i Litfiba, Ligabue, i Tazenda, i Bluvertigo di Morgan, Mario Venuti, gli Avion Travel solo per citarne alcuni. Ma su quel palco sono saliti anche Duran Duran, Europe, Spandau Ballet, Bob Geldof, Paul Simon, Paul McCartney, George Harrison, The Smiths, Whitney Houston. E, ancora, i "nostri" Gianna Nannini, CCCP, Edoardo Bennato, Carmen Consoli, Subsonica, Almamegretta, Irene Grandi. La manifestazione rappresenta ancora oggi un grande momento di incontro musicale, di confronto, di sana competizione e soprattutto offre precise indicazioni sul movimento rock italiano, sul suo stato di salute, le tendenze, le preferenze.