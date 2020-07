Cultura e spettacolo



Le musiche di Ennio Morricone per il film di Mauro Bolognini "Per le antiche scale" tratto dal romanzo di Mario Tobino

lunedì, 6 luglio 2020, 14:33

Nel giorno della scomparsa del Maestro Ennio Morricone, la Fondazione Mario Tobino ricorda il premio Oscar e straordinario compositore e direttore d'orchestra, autore della colonna sonora del film "Per le antiche scale" diretto da Mauro Bolognini nel 1975 e tratto dall'omonimo romanzo di Mario Tobino. Interpreti principali del film Marcello Mastroianni, Barbara Bouchet, Francoise Fabian, Silvano Tranquilli, Lucia Bosè.

Morricone, con le sue musiche originali, ha sottolineato con grande maestria le vicende narrate all'interno dell'ospedale psichiatrico. Per le antiche scale è un romanzo composto da venti racconti che narrano la storia dei pazienti del manicomio di Magliano (Maggiano) nei pressi di Lucca, tutti affidati al dottor Anselmo. Questo medico è particolarmente sensibile all’umanità delle persone in cura, affette dalle malattie mentali più disparate, che vengono trattate come se avessero solo momentaneamente smarrito il lume della ragione.

La prima parte del romanzo, intitolata “Dentro la cerchia dellemura”, è un lungo flashback con il quale Tobino ci narra la storia del dottor Bonaccorsi, un brillante dottore che lavorava nel manicomio prima dell’arrivo di Anselmo e che suscita la curiosità del nuovo arrivato. Conclusa questa parte, ogni capitolo successivo del romanzo coincide con la storia di uno dei pazienti, che finiscono sempre per stupi re il dottor Anselmo e per insegnargli nuove lezioni sulla vita, sull’amore, sull’affetto e sui sentimenti in generale.