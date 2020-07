L'Indo-Pacifico non è pacifico: si presenta a Lucca il nuovo numero di Limes

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 14 luglio 2020, 14:45

Ospite acclamata dei più importanti teatri del mondo, fra i quali il Metropolitan Opera, la Royal Opera House, il Teatro alla Scala, la Bayerische Staatsoper, la Staatsoper di Berlino, la Staatsoper di Vienna e l'Opéra di Parigi, Sonya Yoncheva sarà protagonista a Lucca

martedì, 14 luglio 2020, 09:47

Il documentario sarà visibile il 15 luglio sulla sala on line del cinema La Compagnia. E' la straordinaria storia di Sylvester Z. Poli emigrato da Lucca in America alla fine del XIX secolo, e diventato il più̀ grande proprietario di sale cinematografiche del suo tempo

lunedì, 13 luglio 2020, 15:33

L’Oratorio degli Angeli Custodi, nel centro storico di Lucca, e la Fortezza delle Verrucole, a San Romano in Garfagnana, sono al centro della puntata del programma televisivo “L’Italia che fa”, condotto da Veronica Maya, conduttrice e volto di punta della Tv di Stato, in onda domani, martedì, su Rai 2...

lunedì, 13 luglio 2020, 14:59

La chiesa, sul lato di levante di Piazza Bernardini, ha origini precedenti al mille, come testimoniano le decorazioni medioevali presenti nella sagrestia. Venne poi ricostruita nel XIII secolo in laterizio, con una facciata in pietra e calcare bianco

lunedì, 13 luglio 2020, 14:50

Lucca Classica Music Festival ricorda Giuseppe Ungaretti a 50 anni dalla sua scomparsa e lo fa con una serata che vede due grandi interpreti salire sul palco della chiesa di S. Francesco: l'attrice Amanda Sandrelli e il violista Danilo Rossi

lunedì, 13 luglio 2020, 12:27

Dopo l'annuncio che Lucca Comics si farà sia pure in forma ridotta, un'altra notizia positiva per gli amanti del fumetto: sono in edicola le avventure per la prima volta a colori del Comandante Mark, il mitico patriota che combatteva contro gli inglesi durante la guerra d'indipendenza delle colonie americane