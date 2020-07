Cultura e spettacolo



Lucca Classica Estate: Alessandro Carbonare Trio in concerto, tra Mozart, jazz e musica brasiliana

martedì, 21 luglio 2020, 18:46

Alessandro Carbonare, primo clarinetto dell'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, solista internazionale e storico collaboratore di Claudio Abbado, torna al Lucca Classica Music Festival con il suo Clarinet Trio, che lo vede affiancato da Giuseppe Muscogiori e Luca Cipriano. I tre saranno protagonisti del concerto che si terrà giovedì 23 luglio, alle 21:15, nella chiesa di S. Francesco, nuova tappa del Lucca Classica, che quest'anno si svolge, in via del tutto eccezionale in luglio e agosto.



L'Alessandro Carbonare Clarinet Trio è un progetto lanciato nel 2016 dal celebre clarinettista che collabora come primo clarinetto anche con la New York Philharmonic Orchestra e la Chicago Symphony Orchestra e negli ultimi anni si è esibito per alcune tra le più importanti stagioni cameristiche italiane e manifestazioni nazionali e internazionali, ampliando il proprio repertorio verso sonorità diverse, da Mozart alla musica klezmer e jazz.

Anche giovedì sera a Lucca il trio eseguirà un programma sorprendente, tra musica classica e medley di altri generi. In programma troviamo infatti Mozart con il Divertimento K 439 b n. 1 per tre corni di bassetto, un repertorio per lungo tempo dimenticato che il Trio ha volutamente riportare alla luce, Corea Jazz Suite di "Chick" Corea, nell'arrangiamento di Luca Cipriano, Mare Nostrum di De Filippo. Si prosegue con due ulteriori arrangiamenti di Cipriano, il primo su Brazilian Tales di Nazareth, Gismonti e Pascal; il secondo su Le Api di Pasculli.



Il concerto dell'Alessandro Carbonare Trio inizialmente era parte del progetto dei Concerti di Pieve a Elici che non possono tenersi a causa dell'emergenza Covid-19. I programmi sono stati rimodulati per essere realizzati in Lucca Classica Music Festival.



I concerti in S. Francesco (la chiesa è allestita per 200 posti) prevedono un biglietto acquistabile in loco a partire da un'ora prima dell'inizio dei concerti. Il costo del biglietto intero è di € 10, quello del ridotto (soci AML, realtà convenzionate, over 65) è di €7. Biglietto speciale per gli studenti a €5.

Per maggiori informazioni: www.luccaclassica.it.



Lucca Classica Music Festival è una manifestazione organizzata dall'Associazione Musicale Lucchese in collaborazione con il Teatro del Giglio con il fondamentale sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Lucca Classica è sostenuta dal Mibact, Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Lucca.

Il Festival, come attività dell'AML, è nella lista dell'Art Bonus nazionale con importanti benefici fiscali a favore di privati e aziende che intendano sostenere il progetto. L'Associazione Musicale Lucchese ringrazia lo Studio Odontoiatrico Associato LDM e Gli orti di Via Elisa, primi mecenati ai sensi della legge sull'Art Bonus.

Gli sponsor "gold" che si affiancano alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca sono Akeron, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lucar Toyota, Wolters Kluwer – CHH Tagetik, Gruppo Scuole Esedra; gli sponsor "silver" sono Acqua Silva, Autostrade Salt, Banca del Monte di Lucca, Banca della Versilia, Lunigiana e Garfagnana, Caffè Bonito, Cartografica Galeotti, Del Monte, Ego Wellness, Farmacia Novelli, Fabio Francesconi, Assicurazioni Generali (Lucca), Gruppo Asa Dental, Guidi Gino, Hotel Ilaria, I gelati di Piero, McDonald's, Magitaliagroup, Oleificio Rocchi, Santa Apollonia Studio Medico Dentistico, Toscotec e Unicoop. Media partner del festival sono Rai Cultura, Rai 5, Rai Radio3, Gardenia e Bell'Italia.