Lucca Curiosa visita la chiesa di San Benedetto in Gottella

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 13 luglio 2020, 15:33

L’Oratorio degli Angeli Custodi, nel centro storico di Lucca, e la Fortezza delle Verrucole, a San Romano in Garfagnana, sono al centro della puntata del programma televisivo “L’Italia che fa”, condotto da Veronica Maya, conduttrice e volto di punta della Tv di Stato, in onda domani, martedì, su Rai 2...

lunedì, 13 luglio 2020, 14:50

Lucca Classica Music Festival ricorda Giuseppe Ungaretti a 50 anni dalla sua scomparsa e lo fa con una serata che vede due grandi interpreti salire sul palco della chiesa di S. Francesco: l'attrice Amanda Sandrelli e il violista Danilo Rossi

lunedì, 13 luglio 2020, 12:27

Dopo l'annuncio che Lucca Comics si farà sia pure in forma ridotta, un'altra notizia positiva per gli amanti del fumetto: sono in edicola le avventure per la prima volta a colori del Comandante Mark, il mitico patriota che combatteva contro gli inglesi durante la guerra d'indipendenza delle colonie americane

lunedì, 13 luglio 2020, 12:24

Il cantautore lucchese Effenberg e Francesco Niccolini protagonisti della rassegna “Piazza del Giglio” giovedì 16 luglio (ore 21) con Amami Alfredo: storie e canzoni d’amore e tergicristalli

lunedì, 13 luglio 2020, 11:06

Dal Covid-19 all’Indo-Pacifico, dalla musica da camera al vernacolo: ecco il programma della seconda settimana di Real Collegio Estate

lunedì, 13 luglio 2020, 08:56

La cattedrale di San Martino mostra le sue bellezze architettoniche a una Lucca sul far della sera mentre l' imponente facciata domina sulla piazza. Sono le 20.30 di domenica 12 luglio, giorno in cui si celebra San Paolino, il patrono della città. Video e photogallery by Cip