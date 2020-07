Cultura e spettacolo



È morto il maestro Ennio Morricone, Lucca location del suo ultimo concerto live

lunedì, 6 luglio 2020, 14:12

Se ne va purtroppo anche il grande maestro Ennio Morricone, il celebre artista che ha rappresentato l'Italia in giro per il mondo con le sue meravigliose note, e che già più volte aveva incantato il numeroso pubblico del Lucca Summer Festival, deliziando la città dell'arborato cerchio con le sue splendide canzoni. Un lungo e ricco passato di tutto rispetto per il musicista, direttore d'orchestra, compositore e arrangiatore italiano, che oggi viene ricordato e omaggiato in tutto il paese e oltre.

Dopo la prima apparizione al Summer Festival nel 2008 e poi nel 2017, Ennio Morricone aveva suonato a Lucca lo scorso anno, decidendo che proprio nella nostra città avrebbe concluso la sua lunga carriera con i concerti live, regalando orgoglio alla nostra comunità. Il maestro si è spento in una clinica romana all'età di 91 anni.

Gabriele Muratori