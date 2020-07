Cultura e spettacolo



Virtuoso & Belcanto proclama i vincitori

venerdì, 24 luglio 2020, 16:40

Ecco i 5 finalisti dell'edizione 2020 del Festival Internazionale di Musica Classica Virtuoso & Belcanto giunto quest'anno alla quinta edizione; la proclamazione di domenica 26 luglio decreterà chi suonerà nella stagione 2021-22 dei Populäre Konzerte nella sala della Filarmonica di Berlino. Cassia Drake - viola (U.S.A.); Salome Jordania - piano (Georgia); Josquin Otal - piano (France); Rafael Ruiz - piano (Brazil); Alexa Stier - piano (Romania)Il vincitore si esibirà come solista accompagnato dalla Sinfonie Orchester Berlin.



L'edizione 2020, ha riscosso un successo senza precedenti, permettendo a studenti e maestri in ogni parte del mondo di restare connessi attraverso la musica "as a new experience", come ha commentato il Maestro Alfred Brendel nella lettera inviata a tutti gli studenti dal potente incipit "Dear Collegues".



"La lucida analisi del grande Maestro Alfred Brendel" - sono le parole del direttore artistico Riccardo Cecchetti - "le indicazioni che ha saputo sintetizzare nella sua lettera agli studenti di Virtuoso&Belcanto festival - definendoli Colleghi prima che discenti - rappresentano e incarnano lo stile di insegnamento che da sempre abbiamo ricercato nelle nostre masterclasses. È un documento che il Festival ha ricevuto, un discorso sullo stile che accogliamo e promuoviamo come sintesi del metodo del Festival. Attraverso il manifesto prodotto dal Maestro Brendel tracciamo una linea e indichiamo il movimento da seguire. Accolto e costruito con noi, così come abbiamo costruito la faculty ogni anno, attirando tra i migliori docenti l'insegnamento di chi sente di dover rifuggire le solite ricette.".



L'edizione 2020 ha visto la partecipazione di maestri divisi fra la costa orientale degli USA, Germania, Olanda, Francia, Austria, Ungheria, Finlandia, Spagna e Italia, e studenti diffusi in tutto il globo e continenti. Una novità i che coniuga il mezzo (online), la competizione tra studenti e le masterclasses con i migliori maestri. Tutti gli eventi pubblici della "Connected edition" di Virtuoso & Belcanto sono disponibili su www.virtuoso.events