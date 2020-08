Cultura e spettacolo



Agosto al MuSA: una video installazione immersiva per ammirare la grande arte di Michelangelo

mercoledì, 12 agosto 2020, 20:40

Proseguono fino a fine mese gli appuntamenti serali al MuSA (dal venerdì alla domenica, dalle 19:00 alle 24:00, ingresso libero) in compagnia del percorso espositivo multimediale dedicato a Michelangelo, nell'ultimo anno che la Versilia gli dedica per celebrare i 500 anni dal suo arrivo a Pietrasanta.

"Michelangelo – Il dono della creazione. La riscoperta della forma attraverso la luce" è una video installazione artistica immersiva, della durata complessiva di 25 minuti, che animerà per tutto il mese di agosto il MuSA. Protagoniste della videoproeizione, alcune delle più belle opere di Michelangelo, fotografate in alta definizione da Sergio Garbari, ex fotografo ufficiale del Gabinetto degli Uffizi.

Gli scatti, appositamente scelti, mostrano dettagli difficilmente individuabili ad occhio nudo: non, dunque, l'opera nella sua interezza, visibile facilmente sia negli ambiente in cui è collocata ed ospitata sia sui canali web di ampia diffusione, bensì il particolare, il dettaglio, il chiaroscuro, la piega, l'espressione più intima delle figure, che così bene ci rivelano il genio di questo grande artista. Il tutto in alternanza con citazioni tratte dalla letteratura su Michelangelo: testi critici, carteggi dell'artista, testimonianze dell'epoca, con l'intento di mettere in risalto i dettagli delle opere ed il compito di esaltarne la stupefacente bellezza.

L'idea è di Marta Piacente, a cui è affidata la direzione artistica del MuSA e che, insieme al suo staff, ha curato l'organizzazione, la ricerca bibliografica e la comunicazione del progetto. Le video proiezioni su sculture digitali tridimensionali, che vestono di nuova luce le forme perfette di queste figure, e la videoinstallazione inserita per l'occasione, che accentua l'effetto immersivo e rende il racconto ancora più suggestivo ed unico, sono invece realizzate da Kif Italia, la cui direzione artistica è affidata a Francesco Mazzei, il coordinamento a Giuliano Gasparotti. La produzione è stata curata da StudioB19 di Maicol Borghetti. Al Maestro Furio Valitutti e alla voce del mezzosoprano Jeehee Han è affidato il compito di impreziosire la video installazione con una composizione musicale originale e la riproduzione dei suoni caratteristici del lavoro.

Le postazioni touchscreen dislocate in sala sono, infine, stazioni di approfondimento dei capolavori protagonisti del progetto, oggi conservati presso la Galleria dell'Accademia, il Museo del Bargello, la Casa Museo Buonarroti e la Sagrestia Nuova della Basilica di San Lorenzo. Tutti capolavori, quindi, conservati a Firenze, in un circuito museale unico al mondo.