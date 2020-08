“Da Bach a Piazzolla ”Concerto del Quartetto Napoletano

Altri articoli in Cultura e spettacolo

sabato, 29 agosto 2020, 17:15

Ultima settimana di programmazione per l’arena di cinema all’aperto di Villa Bottini. “EstatecinemA” terminerà domenica 6 settembre, proponendo una settimane di prime visioni ed anteprime imperdibili

sabato, 29 agosto 2020, 10:55

Tra gli eventi del Festival di domenica, segnaliamo che, per la prima volta a Lucca, sarà presentato ‘Benedetti da Parker’, il romanzo scritto da Alessandro Agostinelli, giornalista e direttore del Festival del Viaggio, e pubblicato da Cairo Editore sull’incontro tra Dean Benedetti e Charlie Parker

venerdì, 28 agosto 2020, 19:40

Iscrizioni Aperte presso la LYM Academy (Lucca Youth Musical Academy), scuola di canto, musica, recitazione e danza, recentemente inaugurata in Via Orzali n, 377 (LU), diretta dal m° Vijay Pierallini di cui è presidente Loreta Claudia Siderman

venerdì, 28 agosto 2020, 19:38

Outdoor education, voglia di stare insieme, di conoscere, di conoscersi e scoprire cose nuove in un clima di festa sono gli ingredienti che hanno connotato l’estate della Scuolina Raggi di Sole. Si è concluso oggi il progetto estivo “E-state in festa”, in collaborazione con il comune di Lucca

venerdì, 28 agosto 2020, 17:52

E' stato inaugurato il festival culturale "Lucca Città di Carta 2020 - Libri, Arte, Incontri" nella sala Pirandello all'interno del Real Collegio alle 15 di oggi

venerdì, 28 agosto 2020, 12:51

Elisa Bonaparte Baciocchi.. va in streaming. A causa delle normative anticontagio che hanno limitato i posti a disposizione, le prenotazioni per lo spettacolo che vede Cristina Puccinelli leggere il monologo "Elisa" di Ernesto Ferrero, dedicato a Elisa Bonaparte Baciocchi (edito da Sellerio), hanno riempito la sala del Capitolo in brevissimo...