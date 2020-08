Cultura e spettacolo



Fede e bellezza architettonica si sposano nella chiesa di Santa Maria Forisportam

mercoledì, 12 agosto 2020, 02:17

di chiara grassini

Fede e bellezza architettonica si sposano, si, nella chiesa di Santa Maria Forisportam sabato 15 agosto in occasione della Festa dell' Assunta. Saranno organizzate visite accompagnate che prendono il nome di percorsi mariani.

Un modo questo di far conoscere ai lucchesi e ai turisti il patrimonio culturale locale e soprattutto valorizzarlo ed apprezzarlo ancora di più. Le visite, a titolo gratuito, inizieranno a partire alle 11.30 (dopo la messa) e termineranno alle 17.30.

Non occorrono prenotazioni, basta rispettare le distanze di sicurezza, indossare la mascherina e igienizzarsi le mani appena si entra in chiesa. Il percorso sarà in lingua italiana e durerà tra i 30 e i 45 minuti (ogni ora). Tra gli aspetti significativi quello che riguarda il personale che oltre ad essere ben formato, dovrà dare informazioni a coloro che avranno intenzione e modo di visitare le bellezze artistiche custodite all'interno della chiesa. Angelo Puccinelli, il Guercino, lo Scaglia saranno le opere che maggiormente toccheranno il percorso intrapreso.

Francesco Niccoli, consulente sui beni culturali, ha illustrato insieme a don Lucio l' iniziativa che si svolgerà tra sabato e domenica in vista dell'Assunzione.