Giorgio Panariello, rinviato al 2021 lo spettacolo al Teatro del Giglio

giovedì, 6 agosto 2020, 12:51

L'arena di Villa Bottini sta accogliendo in piena sicurezza e distanziamento garantito numerosi spettatori che ogni sera si avvicinano alla sala per vedere o rivedere film della stagione appena terminata e i nuovi titoli in uscita per la prima volta in sala

giovedì, 6 agosto 2020, 11:45

Nella chiesa di San Cristoforo esposta un'installazione multimediale dell'artista americana. Ad ingresso libero dal 7 agosto fino al 6 settembre

giovedì, 6 agosto 2020, 11:45

Nell'archivio personale di Maria Eletta Martini un pezzo di storia del Novecento. I faldoni custoditi dai familiari conferiti al Centro di Ricerca. Saranno catalogati, digitalizzati e resi fruibili

mercoledì, 5 agosto 2020, 15:05

Venerdì 7 agosto, alle 21.15 nella chiesa di S. Francesco. In programma musica di Bach, Schumann, Boccherini e Bottesini

mercoledì, 5 agosto 2020, 13:06

Gene Gnocchi mercoledì 26 agosto sarà ospite della rassegna ".. Ma la notte sì" promossa dal Comune e gestita da Cineforum Ezechiele 25,17 e Grimaldi Impianti con il sostegno di Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e alcune aziende del territorio, che si svolge nell'area verde sul retro...

martedì, 4 agosto 2020, 16:08

Promuovere la cultura e fare rete nel segno della musica per valorizzare la capacità attrattiva della città: questo il cuore della convenzione siglata in questi giorni tra ConfCommercio e Lucca Classica Music Festival