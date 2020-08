Iscrizioni aperte e audizioni alla LYM Academy

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 28 agosto 2020, 19:38

Outdoor education, voglia di stare insieme, di conoscere, di conoscersi e scoprire cose nuove in un clima di festa sono gli ingredienti che hanno connotato l’estate della Scuolina Raggi di Sole. Si è concluso oggi il progetto estivo “E-state in festa”, in collaborazione con il comune di Lucca

venerdì, 28 agosto 2020, 17:52

E' stato inaugurato il festival culturale "Lucca Città di Carta 2020 - Libri, Arte, Incontri" nella sala Pirandello all'interno del Real Collegio alle 15 di oggi

venerdì, 28 agosto 2020, 12:51

Elisa Bonaparte Baciocchi.. va in streaming. A causa delle normative anticontagio che hanno limitato i posti a disposizione, le prenotazioni per lo spettacolo che vede Cristina Puccinelli leggere il monologo "Elisa" di Ernesto Ferrero, dedicato a Elisa Bonaparte Baciocchi (edito da Sellerio), hanno riempito la sala del Capitolo in brevissimo...

venerdì, 28 agosto 2020, 12:27

Si avvia alla conclusione questa insolita ma apprezzatissima edizione del Lucca Classica Music Festival, che a partire da luglio ha portato in città più di 40 appuntamenti, tra concerti e momenti musicali

giovedì, 27 agosto 2020, 14:08

Si sono concluse pochi giorni fa le riprese uno speciale dedicato a Giacomo Puccini e a Lucca. Il programma televisivo è stato realizzato dalla società olandese SkyHighTV, una delle più grandi società di produzione dei Paesi Bassi, che crea e distribuisce a livello internazionale più di quaranta programmi per emittenti...

giovedì, 27 agosto 2020, 08:35

Giovedì 27 agosto alle 18, in via San Lorenzo, presso Pieve San Lorenzo, nel comune di Minucciano, si terrà la presentazione del libro edito da Silvana Editoriale "Il Teatro sulla Francigena. Trenta attori in cammino dalla Toscana alla Francia" con l'autore Simone Pacini. Letture di Maria Elena Gattuso e Adelaide Mancuso.