Letteratura, musica classica e medicina naturale a Real Collegio Estate

lunedì, 3 agosto 2020, 15:46

A Castelnuovo Garfagnana, presso l'ex Pista di Pattinaggio, si è tenuta l'altra sera la presentazione del libro del professor Francesco Maria Bovenzi. Platea di oltre 100 persone

lunedì, 3 agosto 2020, 13:48

La lunga estate di eventi in piazza del Giglio prosegue giovedì 6 agosto (alle ore 21.30) con la Cartolina Tosca, secondo appuntamento dell’edizione 2020 delle Cartoline pucciniane, selezioni di arie, duetti e concertati accompagnati al pianoforte

domenica, 2 agosto 2020, 14:01

La rassegna libraria sarà aperta tutti i giorni dalle 9,30 alle 13 e dalle 15 alle 19,30. Le presentazioni, nel corso della 'libreria estiva', saranno all'insegna nel rispetto, come ovvio, di tutte le normative legate alla prevenzione sanitaria. Un appuntamento, da non perdere

domenica, 2 agosto 2020, 13:49

Ultimi giorni per potersi iscrivere alla 52esima Edizione del Concorso canoro "A Voice for Europe" -Una voce per l'Europa", le cui Finali Regionali per la prima volta si terranno a Lucca. Un'opportunità importante per i cantanti lucchesi

domenica, 2 agosto 2020, 12:01

Proseguono con successo e a ritmo serrato gli appuntamenti con i grandi interpreti che il Lucca Classica Music Festival propone nella Chiesa di S. Francesco. Lunedì 3 agosto alle 21:15 sarà la volta dei fratelli Simonide e Monaldo Braconi, rispettivamente violista e pianista, che si esibiranno in un programma di...

sabato, 1 agosto 2020, 12:59

Un festival sotto le stelle, sulle Mura di Lucca, per riflettere sulla contemporaneità e attualizzare la memoria. Ecco che nasce “Lontani Così Vicini Lucca Fest - Festival sulla Contemporaneità”, prima edizione di un festival destinato ad animare l’estate lucchese ogni anno