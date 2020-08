L'orchestra dell'ISSM Boccherini torna sul palco nel segno del Carnevale di Viareggio

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 25 agosto 2020, 12:46

Un tuffo nel Settecento musicale lucchese con il centro di promozione musicale Animando. È questa la proposta per il terzo appuntamento con la musica dal vivo dell’associazione lucchese per la rassegna Real Collegio Estate. Sul palco del chiostro medievale di Santa Caterina venerdì (28 agosto) alle 21,15 ci sarà l’Elisa...

martedì, 25 agosto 2020, 12:28

"Shape Of My Heart – The Music Of Sting": Michela Lombardi torna a Lucca Jazz Donna con il nuovo disco realizzato con il Piero Frassi Circles Trio per celebrare la gigantesca opera di Sting

martedì, 25 agosto 2020, 12:10

Massimo Quarta e Stefania Radaelli sono i protagonisti del concerto che si terrà giovedì 27 agosto alle 21:15 nella chiesa di S. Francesco per Lucca Classica Music Festival. Quarta è salito alla ribalta delle cronache musicali internazionali nel 1991 quando, primo italiano dopo Salvatore Accardo, vinse il Premio Paganini di...

martedì, 25 agosto 2020, 10:02

La sesta edizione del Lucca Teatro Festival - "Che cosa sono le nuvole?" prosegue ad animare le serate estive delle famiglie lucchese

martedì, 25 agosto 2020, 08:47

Sono due i video che l'associazione culturale "Lucca Curiosa" sta presentando al pubblico. Un'associazione che ha in catalogo oltre 50 video recenti dedicati a Lucca ed il suo contado, e questo su base strettamente volontaria senza alcun finanziamento

lunedì, 24 agosto 2020, 15:32

Dopo la Camera dei Deputati a Roma, il noto critico d'arte Luca Nannipieri porta la sua conferenza su Raffaello a Lucca, al Real Collegio, venerdì 28 agosto, ore 18.45, all'interno del Festival Lucca città di Carta