Cultura e spettacolo



Lucca Città di Carta: chiusura con Gaia Nanni, Damiano Crognali e Angelo Mellone

sabato, 29 agosto 2020, 10:55

Per la giornata finale di Lucca Città di Carta, il primo festival nella città delle mura dedicato ai libri e alla carta, al Real Collegio fino a domani, domenica 30 agosto, sono attesi l’attrice Gaia Nanni, il giornalista e capostruttura Rai Angelo Mellone, l’inviato di SkyTg24 Damiano Crognali, ma anche tanti eventi speciali, tra cui la premiazione dei concorsi del festival e tanti eventi dedicati alle donne e alla storia della musica. Proseguono poi i laboratori per grandi e piccini, molto amati dal pubblico, le esposizioni permanenti, dalle macchine da stampa storiche ai libri antichi o scritti a mano e la galleria artisti, fulcro creativo della manifestazione. Nei chiostri al piano terra continua anche la fiera della piccola e media editoria con oltre 50 stand di libri di ogni genere. Tutti gli eventi e le attività sono gratuiti con prenotazione consigliata a eventi@luccacittadicarta.it. (Info programma www.luccacittadicarta.it)

La nota attrice toscana Gaia Nanni, che ha collaborato, tra i vari, con Ferzan Ozpetek, Maurizio De Giovanni e Leonardo Pieraccioni,sarà interprete delle poesie scritte da Elisa Cordovani contenute nel libro prodotto dal Festival ‘Un gioco che non sono io’, una silloge poetica contro la violenza di genere edita da Nps Edizioni in collaborazione con L’Ordinario. Sarà presente l’illustratrice vicentina Alice Walczer Baldinazzo, ideatrice anche del Logo del Festival. Appena uscito - e già primo in classifica Amazon - ‘Podcast’, il libro di Damiano Crognali che in assoluta anteprima al Festival, terrà una speciale lezione sull’uso e studio del mezzo e fenomeno PODCAST. Il giornalista e capostruttura Rai Angelo Mellone presenterà ‘Fino alla Fine’, un romanzo ambientato nel 2022 che ha come sfondo la memoria storica e il fallimento dell’ex Ilva.

Alle 12.30 Lucca Città di Carta ospiterà la cerimonia di premiazione dei tre concorsi a firma Festival. Un evento (spostato in Sala Leopardi al primo piano per la nutrita adesione) che sarà caratterizzato dalla presenza degli studenti di scuola superiore che hanno partecipato al Premio L’Ordinario, raccontando, in un articolo di giornale, lo straordinario della loro quotidianità. Per loro premi culturali, libri, voucher per il Puccini Museum e per il museo di arte visiva moderna e contemporanea Lucca Center of Contemporary Art. Al primo classificato la scultura inedita, un Pinocchio giornalista-scrittore, creata appositamente dall’artista Mauro Olivotto, in arte “Lampo”, offerto da Sinapsi Group e Fondazione Nazionale Carlo Collodi. L’evento inizierà con la premiazione di “Misteri d’Italia”, concorso letterario promosso dall’associazione Nati per scrivere per romanzi inediti a tema. Un viaggio tra le leggende, i segreti, i misteri del Belpaese. Al vincitore la pubblicazione con NPSedizioni e un weekend in Versilia, ospite della struttura La Stagione dell’Arte Affittacamere. Si scopriranno poi i vincitori, ammirando i loro splendidi scatti, di Paroleinposa, il contest fotografico promosso dalla scrittrice Romina Bramanti e sostenuto da tante realtà tra cui Bakemono Lab, Panesi Edizioni e Versiliatoday.

Tra gli eventi del Festival di domenica, segnaliamo che, per la prima volta a Lucca, sarà presentato ‘Benedetti da Parker’, il romanzo scritto da Alessandro Agostinelli, giornalista e direttore del Festival del Viaggio, e pubblicato da Cairo Editore sull’incontro tra Dean Benedetti e Charlie Parker. Una storia sul jazz, l’America e la provincia italiana, quella di Torre del Lago Puccini, del dopoguerra. La presentazione-lettura sarà accompagnata dalle straordinarie improvvisazioni del noto contrabbassista Nino Pellegrini.

