Cultura e spettacolo



Lucca Classica all'Orto Botanico: domenica visita guidata e musica con Francesco Gatti

venerdì, 14 agosto 2020, 13:59

Ancora un concerto nella pittoresca cornice dell'Orto botanico cittadino per Lucca Classica Music Festival. "Verdi accompagnamenti: all'Orto tra musica e botanica", questo il titolo del ciclo di appuntamenti ideati e organizzati grazie alla collaborazione tra il festival e il giardino botanico, che proprio quest'anno celebra i 200 anni dalla fondazione. Domenica 16, alle 18, sarà il flautista Francesco Gatti il protagonista degli intermezzi musicali che accompagneranno le visite guidate all'Orto. In programma Syrinx, il celebre assolo per flauto di Claude Debussy scritto per il flautista Louis-Francois Fleury. A seguire, brani dai Cinque incantesimi per flauto solo A, C, E di André Jolivet.

Il biglietto d'ingresso è di €7, il biglietto per il concerto di €3. È necessario prenotare entro le 18 del 15/08 telefonando al numero 0583/950596 o scrivendo a biglietteria@ortobotanicodilucca.it.

Per maggiori informazioni: www.luccaclassica.it.