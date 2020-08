Cultura e spettacolo



Lucca Classica e Confcommercio fianco a fianco per promuovere la città e la cultura

martedì, 4 agosto 2020, 16:08

Promuovere la cultura e fare rete nel segno della musica per valorizzare la capacità attrattiva della città: questo il cuore della convenzione siglata in questi giorni tra ConfCommercio e Lucca Classica Music Festival. L'accordo prevede che tutti i clienti degli hotel e dei ristoranti associati a Confcommercio possano usufruire di uno sconto particolare sui biglietti d'ingresso ai concerti in programma in San Francesco, nel centro storico. In particolare, presentandosi alla cassa con la ricevuta rilasciata da un hotel o un ristorante, ogni persona avrà diritto all'ingresso con biglietto di cortesia del costo di un solo euro.



«Da parte nostra – afferma il presidente di Confcommercio Rodolfo Pasquini – sosteniamo con convinzione tutti coloro che, a dispetto di una estate anomala che ha visto la cancellazione di molti eventi per le ben note restrizioni anti contagio legate al coronavirus, hanno deciso di proporre egualmente manifestazioni nel rispetto del distanziamento sociale, lanciando così segnali positivi di ripartenza. Ecco perché ringraziamo gli organizzatori del Lucca Classica Music Festival, una manifestazione capace di conquistare, nel giro di pochi anni, un ruolo e un rilievo significativi nel panorama culturale nazionale».



«Questo accordo corona un percorso di ricerca di sinergie e collaborazioni che Il nostro Festival porta avanti fin dalla sua nascita, nel 2015 – afferma Marco Cattani, presidente dell'Associazione Musicale Lucchese - Lo scopo è quello di unire sempre più strettamente la cultura che si produce a Lucca con la promozione del territorio e ci pare molto bello che questa cosa sia nata in un tempo difficile come quello che stiamo vivendo, segno di una vivacità e di una capacità di visione a lungo termine che non si ferma all'emergenza odierna, ma guarda con fiducia al futuro».



Il Lucca Classica Music Festival (www.luccaclassica.it) è una manifestazione organizzata dall'Associazione Musicale Lucchese in collaborazione con il Teatro del Giglio con il fondamentale sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Sostenuta dal Mibact, Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Lucca, proseguirà fino al 7 settembre con concerti in San Francesco, nei musei di Villa Guinigi e Palazzo Mansi, all'Orto Botanico, Villa Reale e addirittura una serata a Villa Bertelli a Forte dei Marmi.