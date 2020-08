Cultura e spettacolo



Lucca Classica Estate: concerti a Villa Reale, Orto Botanica e Lu.c.c.a Museum

sabato, 1 agosto 2020, 12:39

Nei palazzi, nelle dimore storiche, nei musei. Lucca Classica Music Festival porta nuovamente la sua musica in alcuni dei luoghi più belli e suggestivi della città e non solo, per una domenica densa di appuntamenti. Si parte alle 16:30 a Villa Reale di Marlia. Nello splendido giardino della dimora che fu, tra gli altri, di Elisa Baciocchi, il Celloplay Quartet, formato dai violoncellisti Filippo Burchietti, Francesca Gaddi, Simone Centauro e Cristiano Sacchi, interpreterà un programma variegato, che spazia da Vivaldi (Concerto in sol minore per due violoncelli - Al quadrato!) a brani tratti dallo Jugendalbum di Čajkovskij, passando per Sollima, con Note Sconte per cello quartett B 291- B 811 (un Canone)-B 16 (Leopold Cadenza)- B 243 (Il deserto rosso), e Piazzolla, (Fuga y Mysterio, nell'arrangiamento di F. Burchietti).



Alle 17, al Lu.C.C.A. – Lucca Center of Contemporary Art, il violista Agostino Mattioni accompagnerà in musica la visita alle sale, con brani di Bach (Suite per violoncello n° 3 in do magg. BWV 1009), Henze, (Serenade per viola) e Stravinskij (Elegie per viola sola). Infine, alle 18 all'Orto botanico, il violinista Alberto Bologni interpreterà le Sonate e partite per violino solo BWV 1001-1006 di Bach, pietra miliare nel percorso della storia della musica europea. Quest'ultimo concerto fa parte del calendario de Il Settecento musicale a Lucca.



I concerti a Palazzo Pfanner, Villa Reale e Lu.C.C.A. prevedono un biglietto di entrata e un biglietto per il concerto. Per Palazzo Pfanner il biglietto è di €4.50 e di €3 per il concerto. Per Lu.C.C.A. Museum, €8 per l'entrata e €3 per il concerto. Per Villa Reale, il biglietto di entrata è di €9 e per il concerto di €3. È attiva una convenzione con Villa Reale per cui presentando il biglietto di un concerto del S. Francesco si entra con la riduzione alla villa e viceversa.

Per maggiori informazioni: www.luccaclassica.it.



Lucca Classica Music Festival è una manifestazione organizzata dall'Associazione Musicale Lucchese in collaborazione con il Teatro del Giglio con il fondamentale sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Lucca Classica è sostenuta dal Mibact, Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Lucca.



Il Festival, come attività dell'AML, è nella lista dell'Art Bonus nazionale con importanti benefici fiscali a favore di privati e aziende che intendano sostenere il progetto.



Gli sponsor "gold" che si affiancano alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca sono Akeron, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lucar Toyota, Wolters Kluwer – CHH Tagetik, Gruppo Scuole Esedra; gli sponsor "silver" sono Acqua Silva, Autostrade Salt, Banca del Monte di Lucca, Banca della Versilia, Lunigiana e Garfagnana, Caffè Bonito, Cartografica Galeotti, Del Monte, Ego Wellness, Farmacia Novelli, Fabio Francesconi, Assicurazioni Generali (Lucca), Gruppo Asa Dental, Guidi Gino, Hotel Ilaria, I gelati di Piero, McDonald's, Magitaliagroup, Oleificio Rocchi, Santa Apollonia Studio Medico Dentistico, Toscotec e Unicoop. Media partner del festival sono Rai Cultura, Rai 5, Rai Radio3, Gardenia e Bell'Italia.