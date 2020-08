Cultura e spettacolo



Lucca Classica Estate: Gabriele Ragghianti e Simone Soldati in concerto

mercoledì, 5 agosto 2020, 15:05

Due interpreti e quattro compositori per un viaggio attraverso due secoli di musica. Gli interpreti sono Gabriele Ragghianti, contrabbasso, e Simone Soldati, pianoforte, protagonisti del concerto che si terrà venerdì 7 agosto, alle 21:15, nella chiesa di S. Francesco, nuova tappa di Lucca Classica Music Festival. Ragghianti e Soldati si cimenteranno nell'interpretazione di quattro autori a cavallo tra Settecento e Ottocento: Bach, Schumann, Boccherini e Bottesini.



Ad aprire il concerto sarà la celeberrima e struggente Suite n. 1 in sol maggiore BWV 1007 di J.S. Bach, la prima dei sei capolavori dedicati dal compositore tedesco al violoncello e qui interpretata dal contrabbasso di Ragghianti. A seguire, un altro autore tedesco, Robert Schumann, e un altro "prestito", con l'Adagio e Allegro in mi bemolle maggiore op. 70, che Clara Schumann ben definì composizione «superba, fresca, appassionata».

A chiudere il concerto un omaggio a Luigi Boccherini con la Sonata n. 17 per violoncello e basso in do maggiore G17 e la Melodia in mi minore - Fantasia in la maggiore su temi de "La Sonnambula" di V. Bellini Allegretto – Capriccio in fa diesis minore (à la Chopin) di Giovanni Bottesini, autore di celebri pezzi e trascrizioni per contrabbasso.



I concerti in S. Francesco (la chiesa è allestita per 200 posti) prevedono un biglietto acquistabile in loco a partire da un'ora prima dell'inizio dei concerti. Il costo del biglietto intero è di € 10, quello del ridotto (soci AML, realtà convenzionate, over 65) è di €7. Biglietto speciale per gli studenti a €5. Per maggiori informazioni: www.luccaclassica.it.



Lucca Classica Music Festival è una manifestazione organizzata dall'Associazione Musicale Lucchese in collaborazione con il Teatro del Giglio con il fondamentale sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Lucca Classica è sostenuta dal Mibact, Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Lucca.

Il Festival, come attività dell'AML, è nella lista dell'Art Bonus nazionale con importanti benefici fiscali a favore di privati e aziende che intendano sostenere il progetto.

Gli sponsor "gold" che si affiancano alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca sono Akeron, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lucar Toyota, Wolters Kluwer – CHH Tagetik, Gruppo Scuole Esedra; gli sponsor "silver" sono Acqua Silva, Autostrade Salt, Banca del Monte di Lucca, Banca della Versilia, Lunigiana e Garfagnana, Caffè Bonito, Cartografica Galeotti, Del Monte, Ego Wellness, Farmacia Novelli, Fabio Francesconi, Assicurazioni Generali (Lucca), Gruppo Asa Dental, Guidi Gino, Hotel Ilaria, I gelati di Piero, McDonald's, Magitaliagroup, Oleificio Rocchi, Santa Apollonia Studio Medico Dentistico, Toscotec e Unicoop. Media partner del festival sono Rai Cultura, Rai 5, Rai Radio3, Gardenia e Bell'Italia.