Cultura e spettacolo



Targa d'argento “Luciana Pardini” a Cristina Papini

venerdì, 21 agosto 2020, 10:49

Ultimo appuntamento con il Circolo Amici della musica “Alfredo Catalani”. Venerdì 28 agosto (ore 21.15), nel parco dell’Hotel “Le Rotonde” di Massaciuccoli, con l’assegnazione della Targa d’Argento “Luciana Pardini”, si conclude la rassegna del Festival Musicale lacustre.

L’edizione 2020 riconosce il premio alla giovane violinista Cristina Papini. Il programma prevede musiche di Bach, Mozart, Massenet, Beethoven e De Sarasate; il repertorio – alternato tra brani per violino solo e violino e pianoforte – mette in evidenza le eccezionali qualità della musicista per le quali le è riconosciuto il premio. Al pianoforte, Laura Pasqualetti; conduce la serata Daniele Rubboli. Cristina Papini, classe 1992, inizia lo studio del violino all'età di 5 anni e mezzo con Nicoletta Del Carlo. Prosegue gli studi presso l'Istituto “L. Boccherini” di Lucca con Alberto Bologni, sotto la cui guida si diploma nel 2010 con il massimo dei voti e la lode. Frequenta masterclasses di perfezionamento con Paolo Chiavacci, Stefano Pagliani, Alessandro Cappone, Alberto Bologni, Pavel Vernikov, Salvatore Accardo (Accademia Stauffer di Cremona e Accademia Chigiana di Siena), Marco Rizzi, Uto Ughi, Bruno Canino. In seguito vince diversi concorsi sia per la categoria violino solo che di musica da camera. Nel 2012 le è assegnato il premio “Vittoria alata – Marianna Bottini” erogato dalla Fidapa di Lucca; vince inoltre la borsa di studio “Carol Macandrew” (2013), erogata dall'Associazione Musicale Lucchese. Nel 2014 consegue la laurea accademica di II livello con 110 e lode sotto la guida di Alberto Bologni presso l'Istituto Musicale “Luigi Boccherini” di Lucca. Consegue il diploma presso l'Accademia Internazionale di Imola con Oleksandr Semchuk. Da luglio 2017 è componente del Quartetto d’archi “Guadagnini”, con il quale effettua un’intensa attività concertistica presso le più importanti istituzioni italiane e straniere. Svolge, inoltre, attività concertistica con la pianista Marlene Fuochi. È diplomanda al corso di alto perfezionamento in violino presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Roma sotto la guida di Sonig Tchakerian.

Prima del concerto, il Circolo Catalani in accordo con la LIPU locale, organizza un percorso sui camminamenti delle passerelle posizionate sul lago per un birdwatching (durata circa un’ora per un numero massimo di dieci partecipanti); partenza alle ore 18 dal porticciolo di Massaciuccoli, di fronte la sede LIPU. Sia il percorso sia il concerto si svolgeranno nel rispetto delle normative sanitarie vigenti, mantenendo il distanziamento sociale. L’ingresso al concerto è gratuito. I posti per entrambe le iniziative sono prenotabili tramite telefono (347 9951581) e saranno preassegnati.