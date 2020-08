Cultura e spettacolo



Ultima settimana per “EstatecinemA” mentre le sale al chiuso riaprono

sabato, 29 agosto 2020, 17:15

Ultima settimana di programmazione per l’arena di cinema all’aperto di Villa Bottini. “EstatecinemA” terminerà domenica 6 settembre, proponendo una settimane di prime visioni ed anteprime imperdibili. Domenica 30 e lunedì 31 agosto e martedì 1 settembre ultimi giorni del film “Volevo nascondermi” di Giorgio Diritti con Elio Germano. Premiato al Festival di Berlino per la miglior interpretazione maschile, il film ripercorre la vita del pittore Ligabue. Mercoledì 02 settembre prima visione del teen-drama “After 2 – un cuore in mille pezzi”, secondo capitolo del fortunato film approdato in sala lo scorso anno. Completano il programma il film di animazione “Oward – oltre la magia”, ultimo capolavoro di Piaxar animation, giovedì 3 settembre, l’anteprima del film “Un divano a Tunisi”, commedia francese da non perdere, venerdì 4 settembre, e la riproposta di “Tenet” in lingua originale con sottotitoli in italiano, sabato 5 e domenica 6 settembre.

Intanto dopo la forzata chiusura di 6 mesi, hanno riaperto le sale al chiuso, in completa sicurezza, con accessi contingentati a non oltre 200 persone per spettacolo, orari delle proiezioni ampliati per permettere la pulizia nelle sale, acquisti online senza aggravio di costi attivi per tutte le programmazioni e che consentono di evitare attese al boxoffice. Il cinema moderno propone tutti i giorni la versione italiana dell’ultimo capolavoro di Christopher Nolan “Tenet”. Il cinema Astra ospiterà mercoledì 2 settembre la diretta della cerimonia di apertura della 77’ Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia. A partire dalle ore 18.45 diretta con il red carpet seguito con la cerimonia inaugurale; al termine anteprima in contemporanea con il Lido di Venezia del film “Lacci” di Daniele Luchetti con Giovanna Mezzogiorno, Alba Rohrwacher, Silvio Orlando e molti altri. Un evento unico che consente di vivere appieno l’atmosfera della Mostra in un anno particolare. A metà mese di settembre riaprirà anche il cinema Centrale, recuperando così appieno l’operatività delle sale cinematografiche cittadine. “Un traguardo importante poter ripartire con tutte le sale, dopo sei mesi di interruzione delle proiezioni.” – dichiara Simone Gialdini, gestore delle sale cittadine – “Il ringraziamento più grande in questo momento va a tutti i lucchesi che hanno animato le serate di EstatecinemA testimoniando in maniera concreta la vicinanza alla sala cinematografica. Stiamo lavorando per poter modellare i palinsesti delle prossime settimane per poter offrire agli spettatori il miglior prodotto in uscita nelle massime condizioni di sicurezza. Determinante sarà il sostegno del pubblico cittadino.”