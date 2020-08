Un programma olandese su "Puccini e i suoi luoghi" promuove l'immagine di Lucca nel mondo

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 27 agosto 2020, 08:35

Giovedì 27 agosto alle 18, in via San Lorenzo, presso Pieve San Lorenzo, nel comune di Minucciano, si terrà la presentazione del libro edito da Silvana Editoriale "Il Teatro sulla Francigena. Trenta attori in cammino dalla Toscana alla Francia" con l'autore Simone Pacini. Letture di Maria Elena Gattuso e Adelaide Mancuso.

mercoledì, 26 agosto 2020, 15:54

Tutto pronto per latre giorni di Lucca Città di Carta, il primo Festival nato nella città delle Mura dedicato ai libri e alla carta che si terrà al Real Collegio dal 28 al 30 agosto a ingresso gratuito e nel pieno rispetto delle regole anti-covid

mercoledì, 26 agosto 2020, 15:34

Domenica 23 agosto nella chiesa di S. Andrea Apostolo a Maggiano si è tenuto il terzo concerto organizzato dall'associazione musicale Sui Passi di Puccini nell'ambito della sua prima rassegna estiva

mercoledì, 26 agosto 2020, 14:27

Il 1° settembre è la “Giornata per la custodia del creato” che, come ogni anno, la Caritas diocesana di Lucca celebra con la rassegna “Punto. A Capo” che comprende una serie di proposte attorno ai temi dell’ecologia integrale, tanto cara a Papa Francesco

mercoledì, 26 agosto 2020, 12:57

Dal 14 settembre apre al pubblico la mostra Manifattura Chini. Opere inedite dalla Collezione Marianna Mordini presso il Palazzo delle Esposizioni a Lucca. La mostra, a cura di Vittorio Sgarbi, è prodotta da Contemplazioni e promossa dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e dalla Fondazione Lucca Sviluppo, e gode...

mercoledì, 26 agosto 2020, 12:55

Conto alla rovescia per la due giorni dedicata a Il Settecento musicale a Lucca. Sabato e domenica (29 e 30 agosto), infatti, tre luoghi identitari del centro storico si faranno teatro del primo grande evento organizzato da tutte le associazioni del territorio coinvolte nella rassegna, giunta alla sua quinta edizione