A Lucca un percorso formativo certificato da Karin Mensah

martedì, 22 settembre 2020, 19:23

Un percorso formativo in collaborazione con l'Accademia Superiore di canto di Verona, interamente certificato da Karin Mensah. è quello in programma a Lucca - a partire dal 17 ottobre prossimo - all'Accademia di musica La Rondine.

Una grande novità che permetterà agli studenti di svolgere un biennio formativo ed il triennio di perfezionamento vocale, sia con indirizzo pop moderno che con indirizzo jazz. Sarà inoltre possibile scegliere tra il lato performer e quello didattico.

Entrambi i percorsi saranno poi certificati da Karin Mensah, nota anche in quanto fondatrice del metodo L'arte di cantare: i corsi si svolgeranno a Lucca (audizioni e iscrizioni da tenersi prima del 17 ottobre), mentre gli esami saranno aperti nei mesi di aprile e di maggio all'Accademia Superiore di canto di Verona.

Una collaborazione virtuosa che nasce grazie alla direttrice musicale dell'Accademia La Rondine, Chiara Nora Giani, la prima insegnante certificata in Toscana secondo il metodo creato da Mensah, nonché diplomata proprio a Verona.

Per ulteriori info è possibile visitare il sito https://www.laboratoriomusicalelarondinelucca.com/.