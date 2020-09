Cultura e spettacolo



Al cinema Astra "Anja - Real Love Girl" di Paolo Martini e Pablo Benedetti

mercoledì, 30 settembre 2020, 12:27

La prima italiana di "Anja - Real_Love_Girl" di Paolo Martini e Pablo Benedetti, è l'evento speciale della settima giornata del Lucca Film Festival e Europa Cinema, giovedì 1° ottobre, al cinema Astra, alle ore 21, alla presenza dei registi. Il film dopo l'anteprima debutterà in esclusiva on demand per l'Italia sulla piattaforma CG Digital.

Il film, interamente girato a Firenze e alcuni paesi della Toscana, racconta la storia André Golubev (Roberto Caccavo) che vive in una città portuale e sente non appartenergli. Operaio di un'azienda di imbottigliamento acque, la sua vita galleggia metodicamente in una quotidianità soffocante che si spezza nel momento in cui perde il lavoro. Quando tutto sembra sfuggirgli di mano, però, si imbatte in Anja Lùkina (Larthia Galli Nannini), una giovane ragazza dai modi ambigui e attrice di film soft porn. Rapita da un gruppo di malviventi russi, la donna porterà Andrej ad affrontare un mondo sotterraneo e notturno, fatto di doppi giochi e incontri pericolosi. Avrà solo quella notte per ritrovarla e scoprire il complotto che si cela alle sue spalle.

La settima giornata del festival parte alle 15, al cinema Centrale di Lucca, con la sezione Fuori Concorso e la proiezione de "La Soffitta" di Nicola Barsotelli (opera prima giovane regista di Viareggio) ambientato in una soffitta alcuni ragazzi che si confrontano con il loro presente e il loro passato. A seguire il concorso Lungometraggi con due anteprime italiane: "The Death of Cinema and My Father Too" di Dani Rosenberg ambientato a Tel Aviv, una famiglia che scappa a causa della guerra "Spring Tide" di Yang Lina con protagonista la giornalista Guo che vive insieme alla madre e alla figlia nella stessa residenza. La relazione di queste tre generazioni di donne sembra placida, ma in realtà cela una feroce corrente sotterranea caratterizzata dalla ribellione.

All'Auditorium Vincenzo di Massa Carrara protagonista della seconda giornata del festival "Over The Real", ideato e diretto da Maurizio Marco Tozzi e Lino Strangis, presenta una selezione delle più significative linee di ricerca nel panorama delle arti audiovisive. Alle ore 21 la proiezione de "Il Sospetto" di Thomas Vinterberg del 2012, uno dei film cult della sua cinematografica in attesa del suo arrivo a Lucca.

Progetto didattico Festival "Lucca Film Festival - Europa Cinema". Linguaggi e pratica del cinema e dell'audiovisivo per la scuola relativo al Bando: Cinema per la Scuola –Buone Pratiche, Rassegne e Festival.