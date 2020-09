Cultura e spettacolo



"ANJA Real Love Girl" sarà presentato al Lucca Film Festival

giovedì, 24 settembre 2020, 15:59

Sarà presentato in anteprima fuori concorso giovedì 1° ottobre alle 21.00 al 'Lucca Film Festival ed Europa Cinema' e lunedì 19 ottobre alle 21.00 al Cinema La Compagnia di Firenze ANJA Real Love Girl" il film thriller psicologico di Paolo Martini e Pablo Benedetti prodotto da Encom21, 011Films e LaLùz Films, distribuzione CG Entertainment. Tra i protagonisti l'attore fiorentino Roberto Caccavo, che interpreta Andrej, un uomo dal passato problematico.

Anja, girato principalmente a Firenze e in Toscana, è un film attuale e coerente con il nostro tempo, "siamo tutte barchette che galleggiano con una boa sulle spalle e il mare sotto i piedi", frase che si ripete nel film e oggi più che mai concreta e attuale.

Il 2020 infatti può essere considerato l'anno di Anja perché tocca molti temi tristemente attuali: il licenziamento di Andrej, il ridimensionamento del lavoro, la congelazione delle proprie attività e la conseguenza di vivere senza un impiego, senza la concretezza di uno stipendio regolare.

"Il protagonista vive uno scollamento dalla realtà, è un uomo depresso, in fondo come molti in questo periodo, il suo è un ruolo che mi ha trasformato fisicamente e che ha stravolto anche la mia vita reale, il rapporto con le persone. Non è retorica: è stato inevitabile portarsi a casa Andrej e i suoi abissi" afferma Roberto Caccavo che per calarsi nel personaggio è dimagrito dieci kili. "Avendo una figlia di quasi sei anni e conoscendo bene le difficoltà che si possono incontrare nel crescere un figlio non posso non giustificare certe sue attitudini negative alla vita, non posso non avere compassione per lui". "Andrej – continua l'attore - mi colpisce perché allo stesso tempo sente la necessità di riscattarsi, di essere libero, percepisce che la sua vita ha bisogno di un cambiamento radicale" conclude Caccavo.

CHI è Roberto Caccavo

Roberto Caccavo è un attore eclettico e versatile di teatro e cinema. Formatosi a Benevento con Ruggero Cappuccio e Claudio di Palma ha lavorato in teatro, tra gli altri, con Angelo Savelli, Riccardo Massai, Italo Dall'Orto, Gianfranco Pedullà, Carlina Torta e Maurizio Lombardi. L'approdo sul grande schermo arriva nel 2014 con il film Mi chiamava Valerio dove veste i panni del grande ciclista Fausto Coppi. Viene poi chiamato a far parte del cast della commedia Bianco di Babbudoiu dei fratelli Manca. Per la tv Roan Johnson lo sceglie per interpretare il proprietario di un nightclub nella serie I Delitti del Barlume. Nel 2020 è un giornalista nel nuovo film L'incredibile storia dell'Isola delle Rose di Sydney Sibilia. È protagonista del thriller psicologico Anja real love di Paolo Martini e Pablo Benedetti.

Foto Paolo Stucchi