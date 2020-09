Cultura e spettacolo



Cinema: Elio Germano, la realtà virtuale ti costringe a che fare con te stesso

martedì, 29 settembre 2020, 17:50

"La realtà virtuale ti costringe a che fare i conti con te stesso. E' uno spettacolo provocatorio che ci mette in discussione come pubblico". Così l'attore Elio Germano, oggi a Lucca per il film festival, ha incontrato il pubblico al cinema Centrale dopo la "proiezione" con i visori in realtà virtuale dello spettacolo "Segnale d'allarme. La mia battaglia VR" in cui è protagonista Germano per la regia di Omar Rashid di Gold. "Per la prima volta il teatro si fa virtuale – ha detto Germano davanti a una platea anche di studenti -. Una volta indossato il visore e le cuffie, vedrete catapultati in quella sala e sarà come essere lì". "Basta un visore e sei là dentro senza bisogno di parole, è la più grande forma di svelamento per recuperare quella coscienza emotiva che si è persa coi ritmi del linguaggio contemporaneo". "Siamo oggetti di manipolazione - ha detto Germano - in modo continuo dai media e la coscienza critica deve essere sempre vigile e attiva".