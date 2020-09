Cultura e spettacolo



Cinema Estate di Villa Bottini ospiterà giovedì 3 settembre alle 20.15 i ragazzi del progetto Laboratorio Cinema

mercoledì, 2 settembre 2020, 13:37

Cinema Estate di Villa Bottini ospiterà giovedì 3 settembre alle 20.15 i ragazzi del progetto Laboratorio Cinema per la proiezione sul grande schermo del documentario di creazione Quando il tempo non si sente. L'opera è stato ideata e realizzata da 45 studenti delle scuole superiori della provincia di Lucca durante il periodo di lock down. Gli allievi hanno documentato in modo creativo l'esperienze vissute nei difficili mesi di chiusura delle scuole a causa dell'emergenza sanitaria, sperimentando le competenze acquisite grazie alla frequenza dei moduli previsti dal progetto. Il corso di formazione è stato coordinato dai docenti Cristina Puccinelli, Michele Saragoni, Matteo Castelli e Mattia Talò, professionisti appartenenti al mondo del Cinema e degli audiovisivi, che hanno accompagnato gli studenti nell'affascinante viaggio che va dall'idea alla realizzazione di un film. A presentare l'evento la regista e attrice lucchese Cristina Puccinelli. Laboratorio cinema è un progetto del Polo “Fermi Giorgi”, realizzato in collaborazione con la casa di produzione Odu movies, grazie al sostegno del Mibact e di SIAE, nell'ambito del programma “Per chi crea”. La serata al cinema proseguirà con la proiezione del film Onward – Oltre la magia