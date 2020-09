Cultura e spettacolo



Con i Gianburrasca cala il sipario su Real Collegio Estate

sabato, 26 settembre 2020, 10:12

Domani (27 settembre) alle 21,15 ultimo appuntamento con la rassegna Real Collegio Estate nel chiostro di Santa Caterina. Protagonista sarà ancora una volta il teatro promosso dall'associazione Nando Guarnieri.



In scena con lo spettacolo Un metro e poco più la giovanissima compagnia lucchese dei Gianburrasca - Laboratorio Teatroenonsolo, per la regia di Miriam Iacopi. Appuntamento a ingresso libero da via della Cavallerizza. Si consiglia di presentarsi con almeno 15 minuti di anticipo per permettere il regolare svolgimento delle operazioni anti-contagio.