Cultura e spettacolo



Concerto solidale nella chiesa di San Romano

giovedì, 3 settembre 2020, 16:43

di barbara ghiselli

La musica, l'entusiasmo, la solidarietà e la gioia di ritrovarsi tutti insieme. Tutto questo è "Sorridi sempre alla Vita", il concerto organizzato dall'associazione "Alice Benvenuti ONLUS" che si terrà sabato 5 settembre alle 21 nella Chiesa di San Romano a Lucca.

Il concerto solidale, con i musicisti e le majorettes della Banda Ufficiale del comune di Lucca, sarà diretto dal Maestro Nicola D'Arrigo.

Saranno eseguiti brani dal repertorio della Banda: Cartoons, Moment for Morricone, De André for Band, Puccini in Concerto e alcune arie del repertorio lirico eseguite dal soprano Valeria Lunardi. L'evento sarà presentato da Stefano Barsotti e da Paola Politi.

L'associazione Alice Benvenuti onlus è nata per ricordare Alice, una diciottenne con tanti sogni e tante speranze, che ha combattuto senza mai perdere il suo sorriso, per due anni, con coraggio e determinazione, contro la sua malattia (era affetta da leucemia linfoblastica acuta), che purtroppo ne ha determinato la sua scomparsa nel 2018.

La vita di Alice continua però a portare colore a tante vite, visto il già incredibile contributo economico che l'associazione Alice Benvenuti onlus (riconosciuta dal Meyer e nata per volere dei suoi genitori Mario e Lucia), è riuscita far arrivare in questi due anni a famiglie con bambini in trattamento oncologico, a ragazzi grazie a borse di studio e progetti e con aiuti nelle case famiglia.

L'ingresso al concerto è a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto per progetti di cura, aiuto alle famiglie dell'Ospedale Pediatrico Meyer e sostegno giovani.

La manifestazione, che è inserita nel calendario Settembre Lucchese 2020, è stata pensata nel pieno rispetto di tutte le indicazioni ministeriali e regionali in tema di prevenzione Covid-19.