Cortometraggio Il profeta del ring, anteprima sabato 3 a LuccAutori

lunedì, 28 settembre 2020, 12:55

E' stato girato a Lucca il corto - Il profeta del ring - tratto dal soggetto dello sceneggiatore bolognese Andrea Masotti, vincitore della sezione corti del 19° premio Racconti nella Rete. La proiezione in anteprima del corto è programmata sabato 3 ottobre alle 16.30 a Villa Bottini nell'ambito del festival LuccAutori.

La storia è stata ambientata nella palestra FighterFamily - Boxe Lucca presso l'ITI Fermi.La regia è di Giuseppe Ferlito, direttore della Scuola di Cinema Immagina di Firenze. Con Misha Tarasiuk Lorenzo Provvedi Silvano Cappellini Guido Bagnai Focacci Salvatore Pulzella Assistente alla regia Tommaso Coli, Aiuto regista Massimiliano Nocco, Musiche Giuseppe Sanalitro.

"Il profeta del ring", scritto e sceneggiato da Andrea Masotti, si svolge in una palestra di periferia. Si affrontano un pugile dai bicipiti scolpiti, accompagnato da un allenatore esperto, e un avversario segaligno con il sorriso angelico, intimamente certo di un facile trionfo. La sua fiducia è riposta nei consigli visionari del coach, un allampanato signore in abiti severi che regge tra le mani una Bibbia. Le direttive del coach predicatore ripetono frasi evangeliche che interpretate in senso letterale anche sul ring invitano a subire con gioia le avversità, a offrire l'altra guancia, a non temere per la propria salute corporale perché questa è la giusta strada per il successo. Fiducioso nei consigli paradossali, versetto dopo versetto, pugno dopo pugno, tutti regolarmente incassati, il pugile ingenuo guidato dal coach predicatore finisce al tappeto. E' il momento atteso dal profeta del ring per intervenire e convertire alla misericordia l'avversario. Sarà ascoltato?