Cultura e spettacolo



Gina Truglio incontra Emanuele Vietina: "Meno nubi all'orizzonte"

lunedì, 28 settembre 2020, 20:39

di chiara grassini

Signora Truglio, La Gazzetta di Lucca ha intervistato Emanuele Vietina, il direttore di Lucca Crea, in merito alle sue domande di coinvolgimento nella manifestazione Lucca Comics, e per quanto ne sappiamo ha risposto esaurientemente. E' soddisfatta?

Sono felice che lo abbia fatto perché la mia ultima lettera pubblicata sul vostro giornale ha avuto un bel po' di letture, segno che quanto avevo scritto è d'interesse a molti. Sarò diretta, come lo sono sempre. Appena ho letto l'intervista non ho capito granché, ho dovuto rileggerla e su certi passaggi ho fatto anche fatica, poi ieri pomeriggio ci siamo incontrati, finalmente, e non solo la discussione è stata molto tranquilla, ma mi sono trovata davanti una persona piacevole che, magari mi sbaglio, credo abbia capito la situazione. Se avessi dovuto dire la mia dopo quell'intervista non sarei stata così aperta e disponibile come invece lo sono adesso. Quello detto da Emanuele Vietina mi lasciava molto perplessa fino al punto di chiedermi se io ero un'attività della città di Lucca o meno perché non mi ritrovavo su certi aspetti fondamentali come collaborazione, ricadute economiche e coinvolgimento sul territorio.

Ci vuole spiegare meglio?

Volentieri. Credo che con le mie uscite si sia portata all'attenzione, spero anche della Politica, una realtà un po' diversa. In questi ultimi mesi mi sembra che certi comportamenti di politici e amministratori vari siano come la triste risposta data da Maria Antonietta quando seppe che il popolo chiedeva il pane e lei candidamente disse di dargli le briosches. Ecco, così è quando sento parlare di ricadute economiche. Sicuramente ci sono state anni fa, tanti anni fa, ma adesso è finita. Non ci sono più i commercianti di 15/20 o 30 anni fa. Per tirare avanti la mia attività sto facendo letteralmente i salti mortali, pur pagando, tasse (si, perché si pagano ancora e da sempre), stipendi, contributi, bollette, fornitori, etc etc etc...... e a me va già bene, perché le saracinesche abbassate sono state tante e dietro ogni saracinesca ci sono persone, famiglie... Quindi dire questo è sbagliatissimo, bisogna avere sempre le situazioni a 360 gradi e non per sommi capi solo perché i numeri sono alti.

Lei ha avuto parole fortemente critiche per Lucca Comics&Games a proposito di assenza di collaborazione e coinvolgimento sul territorio.

Credo dopo l'incontro di ieri con Vietina adesso ci saranno. Il direttore di Lucca Crea mi ha parlato di un progetto di cui non ero a conoscenza, nato proprio in questi giorni, ma nel quale confido molto, rivolto a tutte le attività e proposto da Confcommercio, dopo l'incontro scaturito dalla mia prima lettera. Se ho capito bene, sarà spiegato prossimamente meglio proprio da lui, verrà creato un Circuito a parte, ben pubblicizzato dentro il programma dei Comics, ed era l'ora, e quindi ben visibile da chi sarà in città in quei giorni, dove ognuno di noi proporrà qualcosa, naturalmente con l'ok dell'organizzazione e aggiungo ci saranno finalmente due referenti di Lucca Comics con cui confrontarsi. Direi che questo è un buonissimo inizio, ed è una cosa che chiedevo da anni con le mie iniziative. per es, la Radio in vetrina condotta magistralmente e gratuitamente, lo sottolineo, dai miei amici Stefano Picchi e Annalisa Del Dotto. Se ci saranno altre proposte di collaborazione verranno concordate e affrontate insieme. Non solo, la stessa organizzazione di Lucca Crea potrà anche proporre forme di collaborazione con le varie attività, naturalmente tutto da concordare e progettare.

In fin dei conti sia per quanto riguarda la mia attività che per altre si è sempre cercato di fare cose a tema, inerenti la manifestazione, credo che questo contribuirà a creare una piena atmosfera degna del momento. Inoltre si è parlato anche di altri progetti fuori periodo e proposti da Talitha di LuccaLibri che ieri non è potuta venire all'incontro, ma che condivide il mio pensiero. Insomma credo che sia noi che loro dobbiamo vederci come reciproca opportunità e ricchezza, come sempre quando si fa squadra. Altra cosa che sarebbe bello da fare insieme, dato che Lucca Comics vede la sua inaugurazione ogni anno a Milano, è un'inaugurazione lucchese con le attività del territorio.

E Amazon?

Beh qui mi viene fatta una domanda troppo grande e importante. Amazon è responsabile della rovina e sottolineo rovina del tessuto economico e sociale, soprattutto, delle piccole imprese. Poi farà anche le pubblicità degli artigiani che a Natale costruiscono e vendono le biciclette ed è vero, ma la politica che ha attuato insieme a quella degli sconti permessi da chi ci governa, è stata terribile. Vietina dice il suo punto di vista però la situazione del territorio è sotto gli occhi di tutti. Ovviamente io mi riferisco al mio settore, non sono un albergo, un ristorante o altro di simile, ma sono felice per chi lavora e guadagna da questa manifestazione, però insomma, come detto prima c'è anche altro.

Quindi pace fatta?

Non sono mai stata in guerra, ho solo denunciato una situazione che andava avanti da anni per mancanza di un confronto equilibrato come c'è stato ieri. Spero anche che cambi idea sul nuovo centro commerciale all'interno dell'ex-manifattura, ma di questo ci sarà modo di parlarne successivamente. Adesso vediamo di partire.