Il comune di Lucca a Venezia per premio dedicato a Giuseppe Ungaretti

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 4 settembre 2020, 13:00

Il comune di Lucca presenta Moon in The City, il primo walking tour con guida live ed esperienza immersiva di realtà virtuale dedicato alla storia della conquista del cielo: dalle Mura di Lucca alla Luna

venerdì, 4 settembre 2020, 10:58

Per tutto il mese di settembre, nelle giornate di venerdì e sabato, iMusei nazionali di Lucca Palazzo Mansi e Villa Guinigi ampliano il loro orario di apertura, sempre nel rispetto delle norme in vigore per l'apertura al pubblico e la sicurezza

venerdì, 4 settembre 2020, 10:54

Dopo i successi del mese di luglio, l’Ape teatrale - progetto nato da un’idea di Marco Brinzi, produzione del Teatro del Giglio realizzata in collaborazione con la Compagnia If Prana e il Comune di Lucca - torna a volare in settembre, dal 5 al 12, portando nuovamente i "lazzi" di...

giovedì, 3 settembre 2020, 16:43

La musica, l'entusiasmo, la solidarietà e la gioia di ritrovarsi tutti insieme. Tutto questo è "Sorridi sempre alla Vita", il concerto organizzato dall'associazione "Alice Benvenuti ONLUS" che si terrà sabato 5 settembre alle 21 nella Chiesa di San Romano a Lucca

giovedì, 3 settembre 2020, 13:42

Arte contemporanea. A Lucca domenica 6 settembre finissage della mostra di Rachel Lee Hovnanian con la partecipazione dell’artista in diretta video dagli USA

giovedì, 3 settembre 2020, 12:10

Sabato 12 settembre alle 15.30 il Museo, dopo l’interruzione forzata degli scorsi mesi, riprende la rassegna Pittura che suona, dialoghi tra musica ed arte con l’incontro dedicato a Sale dell’Arte Romanica, La musica liturgica a Lucca fino al XIV secolo, visite guidate a cura di Isabella Pileio, dello staff del...