Cultura e spettacolo



In Cattedrale a Lucca verrà eseguito il mottettone di Luca Bacci

martedì, 8 settembre 2020, 17:58

Il mottettone "In tempore difficultatis” anno 2020, composto da Luca Bacci, maestro di Cappella della Cattedrale di Lucca, verrà eseguito domenica 13 settembre alle ore 21:00 in Cattedrale a Lucca e trasmesso in diretta su NoiTv.

"Questo Mottettone - spiega il compositore -, come dice il titolo, è nato nel periodo particolare pieno di incertezze e paure che tutti stiamo vivendo a causa della pandemia da Covid19".

"Molto più corto del solito - afferma - ma mantenendo la struttura storica della composizione esclusivamente lucchese. Nato nelle incertezze poiché fino a pochi giorni fa non sapevamo nemmeno se si sarebbe eseguito. In prima ipotesi avrei dovuto scrivere un brano di adorazione al Volto Santo da eseguirsi in prossimità del tempietto del Civitali con pochi cantori. Poi ho pensato che si sarebbe snaturalizzata la tradizione ed ho optato per una breve composizione ma formata dai classici tre tempi".

"Il primo tempo - sottolinea -, un Allegro maestoso, si articola in maniera omoritmica in forma di inno ed il coro inneggia alla Croce vessillo di salvezza con forti accordi vocali marcati dai colpi dei timpani. Il secondo tempo è un Adagio molto meditativo e melodico scritto nella tonalità minore e la linea principale è affidata sempre ai soprani mentre le altre voci sostengono le armonie. Il terzo tempo è un Fugato e le voci in strettissima imitazione si susseguono fino a giungere all’Amen finale con rullo di timpani".

"L’organico di questo Mottettone - conclude - è il seguente: Coro a quattro Voci, Timpani ed Organo. Nessun strumento a fiato in quanto, l’esecuzione in luogo chiuso senza necessarie distanze, non ammessi per sicurezza".



Ecco il testo: ECCE LIGNUM CRUCIS, VENITE ADOREMUS ECCE LIGNUM CRUCIS IN QUO SALUS MUNDI PEPENDIT

ADORAMUS TE CHRISTE ET BENEDICIMUS TIBI QUIA PER SANCTAM CRUCEM TUAM REDEMISTI MUNDUM

ET VOS LUCENSEC CIVES IN AETERNUM CANTATE ALLELUJA

AMEN

Esecutori: Cappella Musicale “Santa Cecilia” della Cattedrale di Lucca

Timpani: Federica Martinelli

Organo: Giulia Biagetti

Direttore: Luca Bacci