La corale ed il centro parrocchiale di Nave intitolati a don Fabio

lunedì, 21 settembre 2020, 14:12

Grande successo dell'edizione estiva del festival dedicato al teatro per famiglie e giovani. Da luglio a settembre 21 eventi sotto l'insegna del tutto esaurito

domenica, 20 settembre 2020, 15:49

Pupi Avati, un maestro del cinema e di vita. Emozione e tanti applausi ieri sera a San Romano durante l’incontro con il regista, una delle tappe lucchesi della quinta edizione del Festival Economia e Spiritualità

domenica, 20 settembre 2020, 15:46

L'ottava edizione del Concorso Canoro, "Premio Città di Lucca - Elvi Bartolini", si terrà a Lucca sabato 7 e domenica 8 novembre presso presso la Youth Musical Academy (LYM), situata in Via Orzali 377 Lucca, vede il patrocinio del comune e Provincia di Lucca, avrà come radio partern l'emittente radiofonica...

domenica, 20 settembre 2020, 15:43

Successo per "I Fossi dell'arte 2020", in via del Fosso e piazza San Francesco, evento che si è tenuto ieri sabato 19 settembre alla presenza del sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, e del il consigliere Daniele Bianucci

sabato, 19 settembre 2020, 15:40

La manifestazione incassa il plauso di Comune, CCIAA, Confcommercio e Fondazione CaRiLu. Il festival guarda all'edizione 2021, in programma dal 27 aprile al 2 maggio

venerdì, 18 settembre 2020, 21:11

Questo pomeriggio al Real Collegio é stato presentato "Lupo di Strada - Storie criminali lucchesi" (edito da Maria Pacini Fazzi) di Claudio Arpaia, ex capo della squadra mobile, ora in pensione