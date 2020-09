Cultura e spettacolo



La cultura innalza davvero la città: successo per il festival Lucca Città di carta

martedì, 1 settembre 2020, 13:37

Condividere la passione per i libri, l'amore per le storie, lo stupore e le emozioni suscitate dall'arte, mettersi in discussioni su temi attuali, riscoprire la possibilità di dialogare, confrontarsi, far nascere nuovi ponti culturali, trovare la voglia di portare un pizzico di magia e creatività ai bambini e di ritrovare in alcuni adulti lo stesso entusiasmo.

In totale sicurezza e nonostante il "nemico" Covid.

Era questo l'obiettivo del primo Festival 'Lucca Città di Carta', che è terminato domenica scorsa al Real Collegio organizzato dalle associazioni Nati per Scrivere e L'Ordinario. Un risultato che, dai numeri, 3.252 presenze (tutte nero su bianco registrate per le disposizioni in atto), dai social pieni di commenti di persone entusiaste e dal clima che si respirava vivendola dall'interno, pare pienamente raggiunto.