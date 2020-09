Cultura e spettacolo



L’Ape teatrale torna a volare a Lucca dal 5 al 12 settembre

venerdì, 4 settembre 2020, 10:54

Dopo i successi del mese di luglio, l’Ape teatrale - progetto nato da un’idea di Marco Brinzi, produzione del Teatro del Giglio realizzata in collaborazione con la Compagnia If Prana e il Comune di Lucca - torna a volare in settembre, dal 5 al 12, portando nuovamente i "lazzi" di due figure archetipiche della commedia dell'arte, il Dottor Balanzone e Arlecchino), in giro per i nostri spazi condivisi, le piazze e i piazzali delle chiese. Le due maschere della commedia dell'arte – interpretate da Marco Brinzi e Caterina Simonelli, entrambi formatisi alla Scuola del Piccolo di Milano – dialogano e interagiscono con il pubblicointorno ai temi di attualità quotidiana quali il virus, la distanza imposta, le cure necessarie, l’incertezza e la speranza per il futuro.

Gli appuntamenti riprenderanno sabato 5 settembre ore 18 in piazza Anfiteatro (ore 18) e in piazza San Francesco (ore 19.30), per proseguire domenica 6 settembre (ore 18.30 baluardo San Salvatore - ore 21 Ponte a Moriano, piazza Nieri). Le performance infrasettimanali sono programmate per martedì 8 settembre (ore 19 piazza San Michele - ore 21 Antraccoli, piazzale della chiesa), mercoledì 9 (ore 18.30 piazza San Frediano - ore 21 Nozzano Castello, piazzale della chiesa) e giovedì 10 (ore 19 piazza San Martino - ore 20.30 Caffè delle Mura), per arrivare al gran finale di sabato 12 settembre (ore 18 baluardo San Salvatore - ore 19 piazza San Francesco).

Alle repliche de l’Ape teatrale si può assistere come sempre gratuitamente e in assoluta sicurezza, grazie a particolari dispositivi che segnano le postazioni da occupare e le “distanze” prescritte tra gli spettatori.