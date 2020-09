Lucca Classica, soddisfazione dei promotori per la bella edizione estiva. Fissate le date per il 2021

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 18 settembre 2020, 21:11

Questo pomeriggio al Real Collegio é stato presentato "Lupo di Strada - Storie criminali lucchesi" (edito da Maria Pacini Fazzi) di Claudio Arpaia, ex capo della squadra mobile, ora in pensione

venerdì, 18 settembre 2020, 14:55

Il festival dedicato al cinema, e ai grandi maestri che ne hanno fatto la storia, torna a Lucca, dal 25 settembre al 4 ottobre, con un ricco programma di eventi, mostre, prime visioni e molto altro ancora, sia in forma virtuale che in presenza

venerdì, 18 settembre 2020, 14:35

Presentati, questa mattina, durante una conferenza stampa, i dati relativi alle domande di iscrizione al prossimo anno accademico e il programma di ripresa delle attività dell'Istituto di studi musicali "L. Boccherini"

venerdì, 18 settembre 2020, 10:22

Libero Andreotti e il suo rapporto con Pascoli al Caffè Caselli. Sabato 19 novembre il professor Umberto Sereni è ospite a Pescia del convegno “Libero Andreotti e il rapporto tra scultura e architettura nel suo tempo” che si tiene alla Gipsoteca Libero Andreotti il 18 e 19 settembre

venerdì, 18 settembre 2020, 08:52

Nuovo appuntamento per gli appassionati del tiro con la balestra: domenica 20 settembre alle 15.30 presso il Campo Tiri della Repubblica di Lucca (in Via di Pattana, Pontetetto) si disputerà la 2a Giostra Ghibellina

giovedì, 17 settembre 2020, 16:04

Sabato 19 settembre a Lucca in Via del Brennero Moreno Maffucci presenterà il suo libro "1° Rally dello Zoccolo" presso la Concessionaria Lunatici. Ospite d'eccezione dell'evento sarà Carlo Cassina