Lucca Crea all'inaugurazione della mostra su Bianchi a Città di Castello

venerdì, 11 settembre 2020, 15:34

Il Polo Tecnologico Lucchese sarà intitolato al compianto dott. Claudio Guerrieri, come doveroso riconoscimento per le scelte e per le iniziative strategiche assunte durante il suo lungo mandato di Presidente della Camera di Commercio di Lucca

martedì, 8 settembre 2020, 17:58

Il mottettone "In tempore difficultatis” anno 2020, composto da Luca Bacci, maestro di Cappella della Cattedrale di Lucca, verrà eseguito domenica 13 settembre alle ore 21:00 in Cattedrale a Lucca e trasmesso in diretta su NoiTv

martedì, 8 settembre 2020, 15:17

Un appuntamento intriso di cultura, spettacolo e tradizione: l'atteso Gran Gala Lirico della Santa Croce torna lunedì 14 settembre (alle 21,15) nella Chiesa di San Giovanni. L'ingresso per tutto il pubblico italiano sarà libero, con prenotazione obbligatoria in ossequio alla normativa anti - Covid

martedì, 8 settembre 2020, 14:11

Dal 14 settembre apre al pubblico la mostra Manifattura Chini. Opere inedite dalla Collezione Marianna Mordini presso il Palazzo delle Esposizioni a Lucca. La mostra, a cura di Vittorio Sgarbi, è prodotta da Contemplazioni e promossa dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e dalla Fondazione Lucca Sviluppo, e gode...

martedì, 8 settembre 2020, 11:39

La comica rivisitazione in chiave moderna della giocoleria del circo e le divertenti favole per bambini sono i temi degli ultimi appuntamenti con la sesta edizione del Lucca Teatro Festival - "Che cosa sono le nuvole?", che ha animato l'estate delle famiglie lucchesi

martedì, 8 settembre 2020, 11:38

Vent'anni fa nasceva Jam Centro Musica Moderna, oggi Jam Academy. L'anno dei 20, per la storica realtà lucchese con studenti da tutta Italia, inizia con una nuova aula da 60 metri quadri dedicata a studio di registrazione e un nuovo corso di Music Performance +14 con livelli certificati a livello...