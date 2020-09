Cultura e spettacolo



Nuova data per John Legend al Lucca Summer Festival 2021

lunedì, 7 settembre 2020, 11:16

Un’altra buona notizia per Lucca Summer Festival: anche John Legend ha accettato di riprogrammare al 2021 il concerto che avrebbe dovuto svolgersi all’interno dell’edizione 2020 che non si è potuta svolgere a causa dell’emergenza epidemiologica.

Il cantautore americano salirà sul palco di Piazza Napoleone la sera di sabato 10 Luglio per quella che sarà la sua unica data italiana della prossima estate.

I biglietti già venduti per il concerto del 2020 rimarranno validi per lo show del 10 luglio 2021 mentre nuove disponibilità di biglietti verranno rimessi in vendita sul circuito Ticketone a partire dalle 12.00 di oggi.