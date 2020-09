Cultura e spettacolo



Successo per "I Fossi dell'Arte 2020"

domenica, 20 settembre 2020, 15:43

Successo per "I Fossi dell'arte 2020", in via del Fosso e piazza San Francesco, evento che si è tenuto ieri sabato 19 settembre alla presenza del sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, e del il consigliere Daniele Bianucci, che hanno ringraziato il pittore lucchese Fabrizio Barsotti, il Collettivo Vivi i Fossi, a nome di Elisabetta Tuccimei, e Giuditta Pieroni, il logo di Ale Sorbera, con patrocinio del comune di Lucca insieme a Arci Lucca e Versilia.



"Si ringraziano gli artisti partecipanti, i poeti, i musicisti, le donne del cuore della panchina, i commercianti della piazza San Francesco e l'Associazione Multidee per il cortometraggio di Villa Bottini presentato all'esterno dello Stellario, grazie al Ristorante il Mecenate di Stefano de Ranieri" si legge nella nota.