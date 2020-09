Cultura e spettacolo



Taglio del nastro a Tattoo Expo

venerdì, 25 settembre 2020, 15:55

Ha preso il via il Tattoo Expo alla presenza del sindaco Alessandro Tambellini che ha tagliato il nastro insieme al direttore artistico della manifestazione Davide Carpeggiani e Francesco Cerasomma con Aldo Gottardo del CdA di Lucca Crea.



"Una manifestazione che simboleggia la ripresa delle attività anche al Polo fiere - ha sottolineato il primo cittadino - e che da anni ormai è diventata la palestra di quelli che sono diventati alcuni più grandi tatuatori a livello internazionale".



"Il Tattoo Expo - ha aggiunto Gottardo - rappresenta uno degli appuntamenti consolidati e di più lunga tradizione nel calendario del Polo fieristico lucchese. Ringrazio l'organizzazione perché anche quest'anno, in un contesto non certo semplice, hanno saputo dar vita a un evento culturale di sicuro interesse sull'arte del tatuaggio".



Il Tattoo Festival prosegue fino a domenica.