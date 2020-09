Cultura e spettacolo



Vittorio Sgarbi alla mostra "Manifattura Chini"

lunedì, 14 settembre 2020, 16:58

È arrivato nel primo pomeriggio alla mostra "Manifattura Chini" il suo curatore Vittorio Sgarbi, che stamani ha preso parte ai funerali di Franco Maria Ricci "una delle persone che hanno dato di più al Liberty", ha detto.

Proprio il Liberty, così diffuso nella nostra città, è lo stile di Chini. Nei video in mostra sono documentate alcune decorazioni Liberty a villa Simonini, villino Del Magro, villa Ducloz, villa Petri e sulle facciate della Farmacia centrale in piazza San Michele e dell'ex profumeria Venus, oggi Acqua dell'Elba, in via Fillungo.



"L'obiettivo del Liberty non è la valorizzazione della personalità e della potenza dell'uomo: è una dimensione che rende estetica qualunque cosa tocchi - ha detto nel suo intervento -. Rende floreale il mondo nello spirito di decorazione e di abbellimento. In questa mostra protagonista è anche la fabbrica, la produzione artigianale che è importante tanto quanto l'opera."

Sgarbi ha ringraziato la Fondazione Banca del Monte di Lucca e Contemplazioni, quest'ultima nelle persone di Sara Pallavicini, Franca Severini, Giovanni Lettini e Stefano Morelli.